Champions: Mbappé rescata al Real Madrid de penal ante el Marsella

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra luego de anotar uno de sus dos goles ante el Marsella en la Champions League.

Decidido a añadir por fin la “Orejona” a su enorme sala de trofeos, Kylian Mbappé arrancó con un doblete, de penal, en la remontada del Real Madrid ante el Marsella (2-1), este martes en la primera jornada de la Liga de Campeones, animada por el 4-4 entre Juventus y Dortmund.

El ídolo francés lleva seis goles en cinco partidos este curso, para un total de 50 con el Real Madrid desde que debutara hace poco más de un año.

Fue un estreno difícil para el gigante blanco, por detrás en el marcador desde el minuto 22 y el gol de Timothy Weah (22), el hijo de la leyenda George.

Pero son tiempos de Kylian, certero desde el punto de penal (29 y 81) en un duelo que el Real Madrid acabó con diez jugadores por la roja a Dani Carvajal (72) tras un cabezazo al arquero Gerónimo Rulli.

- Martinelli abre la lata -

Fue el único triunfo español en la jornada inaugural. El Athletic abrió la velada con una derrota 2-0 en su estadio ante el Arsenal mientras que el Villarreal cayó 1-0 en Londres frente al Tottenham tras un error grosero de su arquero argentino Luiz Júnior.

En el País Vasco, el equipo rojiblanco regresó a la Champions tras once años con una excelente puesta en escena, pero la calidad de los Gunners marcó la diferencia.

Golearon recién salidos del banquillo el brasileño Gabriel Martinelli (72) y el belga Leandro Trossard (87).

En Londres, de manera inexplicable, Luiz Júnior introdujo en su portería un centro sin aparente peligro desde la derecha de Lucas Bergvall en el minuto 4 y el marcador ya no se volvió a mover.

Más divertido fue la montaña rusa entre Juventus y Borussia Dortmund en Turín.

Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra, el equipo italiano arrancó un valioso empate con dos tantos en el tiempo añadido.

Dusan Vlahovic aprovechó un despiste de la zaga visitante para mantener la ilusión, y después centró a Lloyd Kelly (90+6), que, no sin el suspense del VAR, llevó el delirio al Allianz Stadium.

La primera jornada también deparó la primera gran sorpresa: Después de ir perdiendo 2-0, el Qarabag de Azerbaiyán terminó llevándose los tres puntos de Lisboa ante el Benfica.

Este miércoles saldrán a escena otros aspirantes al título: PSG recibe al Atalanta, Bayern Múnich al Chelsea y Ajax al Inter de Milán; para el jueves queda el Newcastle-Barcelona. Todos estos partidos son a la 1 p. m. hora de Costa Rica; ESPN y Disney + poseen los derechos para nuestro país.