Champions: Mbappé rescata al Real Madrid de penal ante el Marsella

El Real Madrid inició su camino en la nueva Champions con una victoria gracias a los goles de Mbappé de penal

Por AFP
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra luego de anotar uno de sus dos goles ante el Marsella en la Champions League.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra luego de anotar uno de sus dos goles ante el Marsella en la Champions League. (THOMAS COEX/AFP)







