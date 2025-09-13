Puro Deporte

El Real Madrid logra una sufrida victoria ante la Real Sociedad

El Real Madrid mantiene paso perfecto en el inicio de la Liga Española

Por AFP
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappe celebra con su compañero Dani Ceballos tras anotarle a la Real Sociedad en duelo por la Liga Española.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra con su compañero Dani Ceballos tras anotarle a la Real Sociedad en duelo por la Liga Española. (ANDER GILLENEA/AFP)







Real Madrid Liga Española Kylian Mbappé
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

