El Real Madrid logra una sufrida victoria ante la Real Sociedad

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra con su compañero Dani Ceballos tras anotarle a la Real Sociedad en duelo por la Liga Española.

El Real Madrid sufrió este sábado para imponerse por 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta, en la cuarta jornada de la Liga Española, y sigue firme en el liderato con pleno de puntos.

El equipo blanco se marchó con dos goles de diferencia al descanso gracias a los tantos de Kylian Mbappé (12) y Arda Güler (44).

Pero la expulsión del central Dean Huijsen (32) pasó factura al conjunto de Xabi Alonso, antiguo jugador de la Real Sociedad, que vio cómo Mikel Oyarzabal se acercaba de penal (56).

Pese a la ventaja numérica en el césped, que propició el asedio del cuadro vasco en la segunda mitad, la Real Sociedad no pudo poner las tablas en el marcador y sigue hundida en la clasificación, en la decimosétima posición, con dos puntos en cuatro partidos.

Mbappé continúa con su racha goleadora desde el arranque de la temporada. El francés, que ya lleva cuatro tantos marcados -lidera la tabla de goleadores-, aprovechó un error de la zaga txuri-urdin para batir con facilidad a Álex Remiro.

Después llegó la roja a Huijsen, quien colocó su mano en el hombro de Oyarzabal y lo desestabilizó hasta caerse cuando era el último hombre.

En ese momento, Alonso llevó a cambio unos ajustes tácticos, pero Mbappé hizo un traje a Aritz Elustondo para encontrar un hueco en línea de fondo y asistir a Güler, que anotó a placer.

Tras el descanso, los locales salieron con el propósito de remontar un partido que se le había puesto cuesta arriba.

El Real Madrid afrontó un asedio hasta que una mano de Dani Carvajal tras un pase atrás fue sancionada con la pena máxima.

El atacante de Éibar transformó el penal tras engañar completamente a Thibaut Courtois.

La escuadra vasca soñó con la remontada, pero se quedó a la orilla de conseguirlo.

Esta cuarta jornada continúa este sábado con el Athletic de Bilbao, segundo con nueve puntos, que intentará ganar al Alavés en San Mamés para coliderar LaLiga junto al Real Madrid.

Después, el Atlético de Madrid (16°, 2 puntos), aún en busca de su primera victoria en la Liga, se medirá al Villarreal (4°, 7 puntos). Antes, el Getafe venció al Oviedo por 2-0 en el Coliseum, en un partio en que fue expulsado el uruguayo del conjunto asturiano Federico Viñas.

Por su parte, el Barcelona (que lleva siete puntos en tres partidos) recibirá al Valencia el domingo a la 1 p. m. hora de Costa Rica, con la obligación de no perderle el paso al Real Madrid.