Puro Deporte

Duro camino para PSG y Real Madrid en Champions, Barcelona con más fortuna

Por segundo año consecutivo la Champions League disputará su primera fase con un sistema de grupo único entre los 36 participantes

EscucharEscuchar
Por AFP
El secretario general adjunto de la UEFA, Giorgio Marchetti, dirigió el sorteo junto a Zlatan Ibrahimovic y Kaká en el Forum Grimaldi de Mónaco.
El secretario general adjunto de la UEFA, Giorgio Marchetti, dirigió el sorteo de la Champions League junto a Zlatan Ibrahimovic y Kaká en el Forum Grimaldi de Mónaco. (FREDERIC DIDES/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueUEFABarcelonaReal MadridPSG
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.