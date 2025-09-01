Barcelona y Villarreal pinchan, el Athletic aguanta el ritmo del Real Madrid

El delantero del Rayo Vallecano Isi Palazón enfrenta al guardameta del FC Barcelona Joan García durante este partido por la Liga Española. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

El Barcelona y el Villarreal pincharon este domingo después de empatar ambos 1-1 ante el Rayo en Vallecas y el Celta en Vigo, respectivamente, en la tercera jornada de la Liga Española, por lo que ambos se quedan con siete puntos, a dos de los equipos de cabeza, Real Madrid y Athletic, que suman pleno de victorias.

Lamine Yamal (minuto 40) adelantó al equipo catalán de penal y luego igualó para los madrileños Fran Pérez (67) en un encuentro marcado por los problemas con el sistema de videoarbitraje (VAR).

Antes de que se iniciara el partido, el árbitro se dirigió a los técnicos del Rayo y Barcelona, Iñigo Pérez y Hansi Flick, para indicarles que había problemas de comunicación con el VAR, que estuvo inoperativo durante la primera mitad.

El Rayo apretaba cuando Pep Chavarría tocó la pierna de Yamal dentro del área y el árbitro señaló el punto de penal entre las protestas locales. La propia estrella culé se ocupó de convertir el penal en el 40.

Tras la reanudación, el Rayo se lanzó a por el empate. Jorge de Frutos (64) marcó tras un error del Barça en su salida de balón, pero el colegiado levantó la banderín de fuera de juego.

Cuatro minutos después, Fran Pérez terminó por igualar el marcador tras rematar completamente solo al segundo palo después de un córner, en un error defensivo del Barcelona.

Antes, el Athletic de Bilbao se impuso por 2-1 al Betis en Sevilla y siguió así la estela del Real Madrid, que se colocó líder el sábado tras vencer al Mallorca (2-1) en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Athletic han cosechado un pleno de 9 puntos, con los primeros con una ligera mejor diferencia de goles (+5 contra +3).

Un gol de Marc Bartra en propia puerta (60) adelantó a la escuadra de Ernesto Valverde en el estadio de La Cartuja, escenario de su último título de Copa del Rey en 2024 y donde se ha mudado el Betis mientras duren las obras del Benito Villamarín.

Los vascos ampliaron la cuenta con otro gol del central Aitor Paredes (85).

De nada sirvió que el franco-congoleño Cedric Bakambu (90+7) recortara distancias en el último suspiro, sin tiempo para más que para las expulsiones del entrenador del Athletic Ernesto Valverde, por protestar, y arquero suplente mexicano Álex Padilla, por lanzar un balón al terreno de juego.

Por su parte, el Celta rescató un punto en el tiempo de descuento en Balaídos ante el Villarreal (1-1), que ya soñaba con irse al parón de selecciones como colíder en el campeonato pero que se queda ahora con 7 unidades, a dos de la cabeza.

En el otro partido de la jornada, el Espanyol (5º) venció por 1-0 al Osasuna (13º) en Cornellà.