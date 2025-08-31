Real Madrid sella pleno de victorias ante el Mallorca y es líder provisional

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé anotó en esta acción pero su gol fue anulado, en el duelo entre el Real Madrid y el Mallorca por la Liga Española.

El Real Madrid selló el pleno de victorias tras vencer este sábado al Mallorca (18º) por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la tercera jornada de La Liga, colocándose líder provisional en solitario.

El delantero kosovar Vedat Muriqi (18) adelantó al conjunto balear, pero una remontada exprés, propiciada por el turco Arda Güler (37) y el brasileño Vinicius (38), concedió el triunfo a los merengues.

El equipo de Xabi Alonso se marcha al parón por los partidos de selecciones nacionales con los nueve puntos posibles de las tres primeras fechas.

El Mallorca, en una gran primera media hora de encuentro, logró tomar ventaja mediante el tanto de Muriqi tras rematar con su espalda un saque de esquina.

El equipo bermellón de Jagoba Arrasate defendía junto atrás y dejaba poco espacio a los atacantes madridistas, que no daban con la fórmula hasta que un gol de pizarra puso las tablas en el electrónico.

El argentino Franco Mastantuono sacó el esférico desde el córner hacia Álvaro Carreras, quien a su vez centró para que Dean Huijsen se lo pusiera a Güler y éste último marcara sin oposición.

Todavía no se había recuperado del golpe el Mallorca cuando Vincius perforó la portería defendida por Leo Román tras recortar a su marcador después de un contragolpe lanzado por el centro.

El Barcelona y el Villarreal, ambos con dos triunfos, visitarán el domingo al Rayo (11º) y al Celta de Vigo (17º), respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid (15º) volvió a pinchar este sábado al empatar ante el Alavés (10º) y apenas suma 2 puntos en este arranque liguero.

Los colchoneros empataron a uno ante el Alavés en Mendizorroza.

El atacante argentino Giuliano Simeone transformó en gol el primer tiro a puerta (7) del Atlético, pero Carlos Vicente puso las tablas (14) de penal poco después para los locales.

En su gol, el hijo de Diego Simeone recuperó un rechace tras un disparo de su compatriota Thiago Almada, que despejó el arquero Antonio Sivera, para perforar la portería de los vitorianos.

Pero la alegría duró poco para los colchoneros, que necesitaban una victoria de manera imperiosa para acercarse a los puestos de cabeza y no quedar más descolgado respecto a los otros grandes.

En un córner lanzado al primer palo, el colegiado señaló los once metros por un derribo del noruego Alexander Sorloth sobre el defensa argentino Nahuel Tenaglia.

Carlos Vicente igualó las fuerzas tras engañar por completo al esloveno Jan Oblak.