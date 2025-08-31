Puro Deporte

Real Madrid sella pleno de victorias ante el Mallorca y es líder provisional

El Real Madrid lleva tres partidos ganados en tres presentaciones; el Barcelona juega este domingo

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé anotó en esta acción pero su gol fue anulado, en el duelo entre el Real Madrid y el Mallorca por la Liga Española.
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé anotó en esta acción pero su gol fue anulado, en el duelo entre el Real Madrid y el Mallorca por la Liga Española. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridBarcelonaLiga Española
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.