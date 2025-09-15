Puro Deporte

Este martes arranca la Champions; vea contra quiénes juegan Real Madrid, Barcelona y PSG

La Champions League vuelve con su formato de primera fase extendida y un PSG que busca revalidar su título

EscucharEscuchar
Por AFP
El defensor del Real Madrid Dean Huijsen participa en el entrenamiento el día antes del partido ante el Olympique de Marsella por la Champions League.
El defensor del Real Madrid Dean Huijsen participa en el entrenamiento el día antes del partido ante el Olympique de Marsella por la Champions League. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridFC BarcelonaPSGChampions League
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.