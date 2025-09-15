Este martes arranca la Champions; vea contra quiénes juegan Real Madrid, Barcelona y PSG

El defensor del Real Madrid Dean Huijsen participa en el entrenamiento el día antes del partido ante el Olympique de Marsella por la Champions League.

El Real Madrid, rey de Europa con 15 títulos, arrancará este martes 16 de setiembre la nueva Champions League contra el Marsella, con la misión de reconquistar el trono con un nuevo técnico al frente y un plantel renovado.

El conjunto blanco se reforzó este verano europeo con varias incorporaciones por un coste de alrededor de 170 millones de euros (200 millones de dólares), además de fichar a Xabi Alonso como relevo del veterano Carlo Ancelotti, ahora en Brasil.

La eliminación de los cuartos de final la temporada pasada por el Arsenal (5-1 en el cómputo global) en abril evidenció las deficiencias del equipo sobre todo a nivel táctico.

Con un equipo muy desequilibrado por la insistencia de Ancelotti de alinear regularmente al ‘cuarteto fantástico’ con Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, la defensa madridista hizo aguas.

La Champions regresa con su formato de ocho partidos por equipo en la primera fase, entre setiembre y enero, ante lo que Alonso sugirió que rotará a sus jugadores las próximas semanas.

Por su parte, el monarca defensor, PSG de Francia, recibirá al Atalanta italiano con el único objetivo de iniciar el camino hacia el bicampeonato.

En tanto, el Barcelona, otro de los favoritos de los aficionados en Costa Rica, se las verá de visita contra el Newcastle inglés.

Estos son todos los partidos de la primera fecha, con horas de Costa Rica:

Martes 16 de setiembre: PSV-Union Saint Gilloise de Bélgica y Athletic de Bilbao-Arsenal (ambos juegos en horario de 10:45 a. m.). Todos los restantes a la 1 p. m.: Juventus-Borussia Dortmund; Benfica-Qarabag de Azerbaiyán; Real Madrid-Olympique de Marsella; Tottenham-Villarreal.

Miércoles 17 de setiembre. A las 10:45 a. m.: Olympiacos-Pafos de Chipre y Slavia Praga-Bodo/Glimt de Noruega. A la 1 p. m.: Bayern Múnich-Chelsea; PSG-Atalanta; Ajax-Inter de Milán; Liverpool-Atlético de Madrid.

Jueves 18 de setiembre. A las 10:45 a. m.: Conpenhaguen-Bayer Leverkussen; Brujas de Bélgica-Mónaco. A la 1 p. m.: Eintracht Fráncort-Galatasaray; Sporting de Lisboa-Kairat de Kazajistán; Newcastle-Barcelona; Manchester City-Nápoles.

Los derechos de transmisión para Costa Rica pertenecen a la cadena ESPN y el servicio de streamming Disney+.