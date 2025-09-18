El Paté Centeno tiene nueva inspiración: vea la curiosa estrategia de Luis Enrique en la Champions League

El entrenador del PSG Luis Enrique observa desde una gradería el partido de su equipo ante el Atalanta, por la Champions League.

El entrenador del PSG de Francia, Luis Enrique, está probando una nueva estrategia para dirigir los partidos que seguramente llamará la atención de Walter Paté Centeno.

Y es que el Paté ya adoptó para San Carlos una novedosa técnica del PSG, que consiste en regalar la primera posesión, al inicio del primer o segundo tiempo, con un saque de banda, para ir a presionar al rival.

LEA MÁS: El PSG luce su condición de campeón de Champions, Bayern Múnich y Liverpool de aspirantes

Los sancarleños hicieron ese pelotazo al costado en sus últimos encuentros, con la diferencia de que no les sirvió para generar mayor presión hacia el adversario. Ante las dudas de la prensa, Centeno respondió después que también se había inspirado en el fútbol americano, una expicación que tampoco convenció mucho.

Luis Enrique sigue innovando y en el partido de Champions League de este miércoles 17 de setiembre observó el primer tiempo desde un palco. De esta forma, tenía mejor visibilidad de lo que ocurría en el terreno de juego; en la zona del banquillo hay más cercanía con los actores, pero menor perspectiva para apreciar la imagen general.

El técnico español ya lo había hecho en el duelo ante el Lens por la Ligue 1, y ahora fue una de las noticias de la jornada de Champions de mitad de semana. Al medio tiempo, Luis Enrique bajó al camerino e hizo los ajustes con base en lo que le había dado la visión aérea.

Además, el timonel usó audífonos en el palco y un equipo de comunicación, para estar en contacto con sus asistentes en el banquillo. Para el segundo tiempo, bajó al césped y dirigió normalmente.

Otros deportes, como el fútbol americano, utilizan esta estrategia, solo que el entrenador principal siempre está junto a la banda. Arriba tiene auxiliares técnicos que se encargan de efectuar el análisis y pasarle un resumen.

La táctica parece haberle dado frutos a los parisinos, pues el PSG aplastó al Atalanta 4-0 en el inicio de su defensa de la corona de la Champions.

Consultado tras el partido, Luis Enrique dio su versión. “Desde arriba, recopilo mucha información que puedo utilizar en el descanso”, según reportaron medios internacionales.

Eso sí, cuando le preguntaron si lo haría de visitante, en medio del público rival, eligió la cautela: “Es mejor no jugar con fuego”.

Falta conocer si la idea llamará la atención del Paté Centeno, quien se muestra favorable a adaptar este tipo de iniciativas al fútbol de Costa Rica.