Atención saprissistas: el delantero panameño Gustavo Herrera por fin anotó

El delantero panameño Gustavo Herrera atraviesa una larga sequía con el Saprissa, pero volvió al gol en partido internacional

Por Esteban Valverde
El delantero Gustavo Herrera celebra con su compañero Giovany Herbert tras anotar con Panamá ante Ucrania en el Campeonato Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
El delantero Gustavo Herrera celebra con su compañero Giovany Herbert tras anotar con Panamá ante Ucrania en el Campeonato Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. (JAVIER TORRES/AFP)







