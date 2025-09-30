Atención saprissistas: el delantero panameño Gustavo Herrera por fin anotó

El delantero Gustavo Herrera celebra con su compañero Giovany Herbert tras anotar con Panamá ante Ucrania en el Campeonato Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Llegó la noticia que los aficionados del Saprissa estaban esperando: el delantero Gustavo Herrera por fin anotó un gol, aunque no fue propiamente con el cuadro morado.

Herrera participa con la Selección de Panamá que disputa el Mundial Sub 20 de Chile y este martes se enfrentaron a Ucrania.

Los ucranianos empezaron ganando con un gol de penal al minuto 6, por intermedio de Hennadly Synchuk, pero el morado igualó las cifras al 36. El marcador ya no se movió más, así que ambas selecciones se dejaron un punto tras el 1-1 final.

Con este resultado, Panamá queda momentáneamente en el tercer puesto del grupo B, con solo un punto después de dos partidos, pues cayeron en el debut ante Paraguay.

Ahora llegan obligados el próximo viernes frente a Corea del Sur, para buscar la victoria y que esos cuatro puntos les permitan dejarse al menos el tercer lugar del grupo, pues clasifican a segunda fase los dos primeros, además de cuatro de los seis terceros lugares.

Herrera tiene 19 años (cumple 20 en noviembre) y llegó a Saprissa para la actual temporada. Sin embargo, aunque se le considera la nueva “joya” del fútbol panameño, le ha costado encontrar la red en Tibás: sigue sin goles ni asistencias después de 12 partidos, tanto por el Torneo Apertura 2025 como por la Copa Centroamericana.

El canalero se reintegará a su club después del Mundial. Por ahora no se perderá más partidos, pues el Apertura 2025 entra en una pausa por la Fecha FIFA y para darle una semana más a la Selección antes de los partidos ante Honduras y Nicaragua.