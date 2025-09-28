Puro Deporte

La joya panameña del Saprissa debutó con derrota en el Mundial Sub 20

Gustavo Herrera, delantero panameño del Saprissa, debutó con su selección en la Copa del Mundo Sub 20 que se disputa en Chile

Por Juan Diego Villarreal
El delantero panameño del Saprissa Gustavo Herrera intenta una chilena en el duelo ante Paraguay por el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
El delantero panameño del Saprissa Gustavo Herrera intenta una chilena en el duelo ante Paraguay por el Mundial Sub 20 que se juega en Chile. (JAVIER TORRES/AFP)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

