La joya panameña del Saprissa debutó con derrota en el Mundial Sub 20

El delantero panameño del Saprissa Gustavo Herrera intenta una chilena en el duelo ante Paraguay por el Mundial Sub 20 que se juega en Chile.

Gustavo Herrera, uno de los jugadores panameños del Deportivo Saprissa, debutó con sabor amargo en el Campeonato Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Herrera dejó el club morado durante unas semanas para integrarse a la Selección Juvenil de su país, una de las 24 que participa en el torneo. Costa Rica no logró clasificarse para esta Copa.

En su primer duelo de la fase de grupos, Panamá cayó 3-2 ante Paraguay este sábado 27 de setiembre, en un emocionante duelo cargado de anotaciones.

Herrera fue titular y contribuyó con una asistencia para el segundo tanto, conseguida por Giovany Herbert, que ponía el marcador parcialmente 2-2 al minuto 76.

Cuando parecía que ambos equipos dividían honores en Valparaíso, Tiago Caballero dio el triunfo a la Albirroja en tiempo de reposición.

El segundo compromiso de los canaleros será el martes ante Ucrania, mientras que cerrarán su participación en la fase de grupos el viernes contra Corea del Sur.

Avanzan a segunda fase los dos primeros lugares y los mejores cuatro terceros -de un total de seis-, por lo cual el equipo que dirige Jorge Dely Valdés todavía tiene opciones de superar el mal arranque y apuntar a la siguiente ronda.

Gustavo Herrera, de 19 años (cumplirá los 20 en noviembre) es considerado una de las nuevas joyas del fútbol panameño, aunque hasta el momento no ha logrado anotar con el Saprissa, donde llegó rodeado de una gran expectativa.

Gustavo Herrera reacciona tras la anotación de Paraguay que dejó tendidos a los panameños en el Mundial Sub 20, en la ciudad chilena de Valparaíso. (JAVIER TORRES/AFP)

Erick Lonis, de la Comisión Deportiva del cuadro tibaseño, salió en defensa del joven futbolista en varias oportunidades, asegurando que su aporte va más allá de lo que muestran los números y que sus movimientos en cancha son claves para el funcionamiento del equipo.

Este es un análisis de comentaristas panameños tras la derrota de su equipo en el debut mundialista: