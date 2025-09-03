Panameño de Saprissa Gustavo Herrera deja claro por qué se siente fuerte

El panameño Gustavo Herrera, delantero del Deportivo Saprissa, dejó claro que las críticas no lo doblegan. Muchos señalan al canalero porque no ha hecho ni un gol y otros, quizá muy aventurados, lo han calificado como un mal jugador.

El futbolista de 20 años ha tenido la confianza primero de Paulo César Wanchope, anterior timonel morado y quien avaló su contratación, ahora de Vladimir Quesada, pero sobre todo de Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los tibaseños y quien lo defiende de los cuestionamientos.

Herrera utilizó su cuenta en Instagram para enviar un mensaje. Y es que llegó al club con cartel de figura, pero aún no logra consolidarse con goles ni asistencias en los diez partidos que ha disputado.

“Como el pueblo de Egipto, fuerte y firme en la promesa… aunque el tiempo pase, yo creoooo”, escribió el canalero en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con imágenes suyas vestido de morado.

Gustavo Herrera publicó un mensaje en sus redes en respuesta a sus críticos por su rendimiento en Saprissa. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Gustavo también puso otra frase para hacer ver que no se rendirá de ninguna forma.

“En este mundo hay altas y bajas, pero lo importante es no quedarte en la baja sin seguir intentando como un verdadero guerrero”.

Erick Lonis, ha salido en defensa del futbolista en varias oportunidades, asegurando que su aporte va más allá de las estadísticas y que sus movimientos en cancha son clave para el funcionamiento del equipo.

Gustavo Herrera, delantero del Deportivo Saprissa, se tiene fe y confía en elevar su nivel. (JOHN DURAN/John Durán)

“No es que lo diga yo, tal vez es que la gente no lo quiera analizar, porque como le han tirado tanto al muchacho, entonces cuando la gente me habla yo digo, ¿o estoy viendo un partido diferente o a un jugador diferente? Porque a veces creo que hay hasta mala intención, simplemente a veces las situaciones no se dan, esas son rachas”, explicó Lonnis.