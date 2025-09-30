Saprissa anuncia el alta médica de un jugador que espero más de dos años lesionado

Ricardo Blanco ya hace algunos trabajos en cancha con el Saprissa.

El Deportivo Saprissa anunció por medio de un comunicado de prensa que su lateral derecho, Ricardo Blanco, recibió el alta médica para volver a integrarse a los entrenamientos del primer equipo morado.

Blanco pasó por un largo periodo de recuperación de más de dos años, ya que su último juego disputado fue el 29 de mayo del 2023 en un Saprissa contra Alajuelense.

“A partir de este momento, Blanco iniciará su readaptación y puesta a punto física para retomar la competencia después de un largo periodo sin actividad deportiva de alto impacto”, se lee en el comunicado morado.

El zaguero sufrió una lesión de tobillo derecho, la cual se complicó varias veces y obligó a operarlo siete veces, por esto su proceso para volver a estar bien fue muy lento. La última operación que le hicieron a Blanco fue en febrero pasado.

Erick Lonis, director de la Comisión Técnica de la S, dijo en julio pasado a Teletica que Ricardo continuaba como jugador del primer equipo, aunque también lo tenían trabajando con las ligas menores para trasladar el ADN morado a las nuevas generaciones de futbolistas.

Ricardo Blanco integró la recordada selección Sub-20 de Costa Rica que ganó el cuarto lugar de la Copa del Mundo Egipto 2009.

La lateral derecha morada cuenta en la actualidad con Kenay Myrie y Gerald Taylor; ante esto Blanco tendría una dura competencia para ganarse un puesto en el once de Vladimir Quesada.