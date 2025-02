Ricardo Blanco sigue en su tormento y no ve la luz: otra cirugía lo deja fuera de combate

Ricardo Blanco, defensa del Deportivo Saprissa, no sale del tormento que vive desde hace año y medio. El zaguero, quien sufre un problema en el tobillo derecho, tuvo que ser sometido nuevamente a una cirugía.

Brenda Calvo, esposa del jugador, confirmó la noticia en su cuenta de Instagram.

”Sos un valiente de Dios, admiro tu resiliencia. Gracias a todos los que han estado pendientes”, escribió.

En setiembre del año pasado, Blanco fue operado del tobillo derecho, específicamente para una reconstrucción y tenodesis del tendón de Aquiles (fijación de un tendón a un hueso, habitualmente en el lugar de donde se desprendió o en uno diferente al original). En ese momento, se esperaba que su recuperación tomara un mes.

Ahora, nuevamente, su esposa le envió un mensaje de apoyo a través de redes sociales.

”Sólo Dios, nuestra familia y amigos cercanos saben las pruebas que se nos han presentado, pero aquí seguimos más fuertes que nunca y con la fe puesta en nuestro Dios de que te sanarás. Te amamos y te esperamos en casa”, expresó Brenda Calvo.

Ante consulta de La Nación, Brenda Calvo, esposa del jugador morado indicó: “Fue en el mismo pie, donde ha tenido las últimas operaciones… pero no tengo claro qué fue lo que le hicieron, él está internado y aún no lo he podido ver”, comentó esta tarde.

Blanco jugó su último partido oficial con Saprissa el 22 de mayo contra Alajuelense en la final de vuelta del Clausura 2023, partido en que se coronó campeón nacional.