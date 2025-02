Estos son los jugadores de Saprissa que José Giacone tiene en el olvido

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, se olvidó de algunos jugadores a quienes, en las nueve fechas disputadas por el equipo, casi no les ha dado minutos.

De los 810 minutos que Saprissa ha jugado en el Clausura, Giacone casi no ha tomado en cuenta a Jefry Valverde, Yoserth Hernández, Fabricio Alemán, Albert Barahona y Douglas Sequeira. Alemán apenas ha disputado 17 minutos con los morados, Valverde 73, Sequeira 139, Barahona 146 y Yoserth 154.

Jefry Valverde y Yoserth Hernández llevan cinco juegos consecutivos fuera de la lista. Fabricio Alemán y Douglas Sequeira se ausentaron en los últimos tres encuentros.

Otros han estado menos tiempo en cancha, como Gerson Torres, quien solo ha jugado 30 minutos. Sin embargo, su caso es distinto, porque se lesionó en la primera fecha contra San Carlos y todavía se encuentra en recuperación de un desgarro muscular, según informó Saprissa.

Deyver Vega suma 64 minutos, pero no participó en los primeros cuatro partidos debido a una sanción de cuatro encuentros.

Kendall Waston no ha sumado un solo minuto, pero esto se debe a que estuvo suspendido en las primeras cuatro fechas y también se recupera de una lesión en el empeine.

“Estoy deseando estar, aunque sea un minuto, pero también aparto un poco el corazón y, usando la razón, debo ser prudente para que la lesión no se agrave. Me gustaría estar el jueves en la cancha, sobre todo porque enfrentamos a un equipo especial. No sé cuántas veces en la vida se presenta esta posibilidad de jugar contra un exequipo internacional”, expresó Waston. Los saprissistas se miden el jueves próximo a las 7 p.m. al Vancouver Whitecaps, por la Copa de Campeones de la Concacaf.

José Giacone reconoció que un aspecto que ha afectado el funcionamiento del equipo es no haber contado con todo el plantel.

“Yo cuento con todos. Todos son importantes en el grupo, pero llevo cuatro meses y se han dado muchas circunstancias en este tiempo que me han impedido hasta repetir alineaciones. Todo se soluciona anotando y ganando. Lo digo con respecto a los aficionados y las críticas hacia mí. Nos falta ganar para que los jugadores se suelten y la confianza empiece a fluir”, dijo Giacone el miércoles pasado, tras el empate 0-0 contra Puntarenas.

Jefry Valverde tuvo la oportunidad de irse a San Carlos, pero se quedó en el Deportivo Saprissa y José Giacone casi no lo ha tomado en cuenta. (Albert Marín)

A inicios del torneo, Jefry Valverde le comentó a La Nación que el técnico contaba con él, no como lateral derecho o izquierdo, posición en la que se desempeñó durante mucho tiempo, sino que lo quería usar como extremo.

“Entre lo que conversé con el entrenador, me dijo que le interesa que juegue de mediapunta por mi velocidad y para poder encarar”, afirmó Valverde, quien en los minutos que ha jugado lo ha hecho como extremo izquierdo. Así ocurrió contra San Carlos, Pérez Zeledón y Santos, partidos en los que jugó 28, 21 y 24 minutos, respectivamente.

“En lo personal, me propuse volver a tener regularidad, recuperar los minutos que tuve en otros torneos, ya que en el campeonato pasado no fue así. Estoy trabajando duro, enfocado en lo que debo hacer en la cancha y en ganarme la confianza del entrenador”, resaltó Valverde. No obstante, hasta el momento, Giacone apenas lo ha tomado en cuenta.

Antes de comenzar el certamen, Jefry tuvo la posibilidad de partir a San Carlos. El cuadro norteño llegó a un acuerdo con Saprissa, pero el jugador no aceptó la propuesta y decidió quedarse con los tibaseños.

Los morados atraviesan una crisis de resultados y la presión aumentó después de la derrota del domingo anterior ante Santa Ana.

