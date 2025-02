La guillotina ronda el banquillo de estos tres equipos de Primera División

A Luis Marín lo ficharon en diciembre pese a tener contrato con otro club y le plantearon hacer algo histórico, a Andrés Carevic lo presentaron a inicios del 2025 y resaltaron su cartel, mientras que a José Giacone en teoría le armaron una planilla para buscar otro título. Sin embargo, el Torneo de Clausura 2025 lleva poco más de un mes y los tres viven una zozobra que nadie imaginó.

Luis Marín con Sportin FC, José Giacone con el Saprissa y Andrés Carevic con Cartaginés no la pasan bien en el Torneo de Clausura 2025. Los tres técnicos trabajan contra el tiempo. (Diseño en Canva para La Nación /Diseño en Canva para La Nación)

Marín, Carevic y Giacone se aferran a su puesto, los tres consideran que tienen lo necesario para revertir el rumbo y por ahora las dirigencias los respaldan. El problema para ellos es que el tiempo se agota para el Sporting FC, el Club Sport Cartaginés y el Deportivo Saprissa.

Luis acumula un rendimiento del 41%, apenas ganó tres partidos de nueve y la derrota 3-0 ante el Santos fue la cuarta al hilo. Los albos son octavos con 11 puntos, uno menos que el cuarto (Pérez Zeledón). A su favor tiene que la dirigencia suele darle espacio a los entrenadores y es paciente, aunque el mismo timonel reconoce que están muy lejos de lo que visualizaban.

“Vamos a hacer una autocrítica profunda a lo interno, este es un tema grupal y no hay que culpar a uno o a otro, sino que a todos. El primer responsable soy yo de lo que viene sucediendo y no corresponde a lo que vinimos a buscar, que son resultados. No hemos podido cambiar la situación, pero lo vamos a seguir intentando... Sigo confiando en nuestro trabajo, porque sé que da resultados, pero hay que luchar y no bajar la cabeza”, afirmó luego de tropezar ante Santos el lunes.

En el caso de Carevic, los brumosos no cuentan con mucho margen de tolerancia, luego de un 2024 sin clasificar a ninguno de los dos Torneos y de tampoco meterse a la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El estratega defiende que los brumosos juegan bien y los resultados llegarán. No obstante, en la actualidad el desempeño es del 42%, con solo tres triunfos, un empate y cuatro caídas. Difícilmente la directiva le dé mucho espacio si no empieza a sumar de a tres, y así lo tiene claro.

“Este es un lindo proyecto y se está trabajando muy bien, pero hay que conseguir resultados. No hemos sido inferiores en ningún partido y esto se debería valorar también y que entre en el análisis. Considero que el equipo tiene un margen de mejora muy importante, sin embargo, hay que ganar ya y nos tenemos que enfocar en esta parte”, señaló Carevic.

Cristian Oviedo salió de Santa Ana, Minor Díaz de Liberia, Yosimar Arias de Guanacasteca y Martín Arriola de San Carlos. Estos cuatro entrenadores buscan equipo. (Diseño en Canva para La Nación /Diseño en Canva para La Nación)

Giacone siente la presión de la afición

A diferencia de Andrés Carevic y Luis Marín, José Giacone asumió desde el semestre anterior (octubre del 2024), no ganó el título en el Torneo de Apertura 2024 y la afición ya se empezó a meter con él. De momento, Marín y Carevin no han escuchado gritos de sus fanáticos pidiendo su salida.

Giacone tiene un 44% de rendimiento en el Clausura 2025, tras tres ganes, tres empates y tres derrotas. Si bien, los morados son quintos con los mismos 12 puntos que el cuarto (Pérez Zeledón), están a nueve unidades del líder, Herediano.

La presión aumenta para el estratega de los tibaseños, quien tiene dos semanas trascendentales, en las que puede calmar a sus detractores o ver como se desborda todo.

Un sector de la afición del Deportivo Saprissa pidió la salida de José Giacone en los últimos dos partidos de los morados. (Jose Cordero/José Cordero)

La S recibe al Vancouver Whitecaps este jueves 20 de febrero, por la Copa Centroamericana de la Concacaf, el domingo 23 de febrero es local ante el Sporting FC, el jueves 27 de febrero viaja a Canadá para cerrar su muerte súbita contra el Vancouver y el 2 de marzo visita al Cartaginés.

Mucho puede cambiar en este periodo y más en un certamen donde ya quedó demostrado que no hay mucha paciencia. Hasta el momento perdieron su cargo Martín Arriola con San Carlos, Cristian Oviedo con Santa Ana, Minor Díaz con Liberia y Yosimar Arias con Guanacasteca.

