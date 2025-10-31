Puro Deporte

Tras 30 años, Heineken dejará la Champions League: una marca latinoamericana la sustituirá

Ambev, parte del grupo AB InBev, reemplazará a Heineken como patrocinador oficial de la Champions League a partir de 2027

Por O Globo / Brasil / GDA
KINGSTON, JAMAICA - 23 DE MARZO: Fiesta de clausura del UCL Trophy Tour en Pier One, el 23 de marzo de 2017, en Montego Bay, Jamaica. Gladstone Taylor/Getty Images Latam/AFP (Foto de Getty Images Latam / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Por primera vez, una marca latinoamericana será patrocinadora de la Champions League tras la salida de Heineken en 2027. (GETTY IMAGES LATAM/Getty Images via AFP)







