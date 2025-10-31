Tras 30 años, Heineken dejará la Champions League: una marca latinoamericana la sustituirá

Por primera vez, una marca latinoamericana será patrocinadora de la Champions League tras la salida de Heineken en 2027.

La Champions League tendrá un cambio histórico en 2027. Después de tres décadas, la reconocida marca Heineken dejará de ser patrocinadora oficial del torneo de clubes más importante de Europa. En su lugar, una compañía latinoamericana asumirá ese protagonismo: se trata del grupo AB InBev, conglomerado al que pertenece la cervecera brasileña Ambev.

Será la primera vez que una marca brsileña patrocine la Champions League, lo cual marca un hito en la historia del torneo. El acuerdo entre AB InBev y la UC3 —la empresa conjunta entre la UEFA y los clubes europeos— comenzará en 2027.

Esta alianza abarcará todas las competiciones de clubes masculinos organizadas por la UEFA.

Con este nuevo patrocinio, Ambev obtendrá los derechos para usar la imagen y marca de la Champions League. Además, podrá activar comercialmente sus marcas premium de cerveza en diferentes mercados.

Este movimiento también coincide con el crecimiento sostenido de Ambev en el segmento premium. La empresa recuperó el liderazgo del mercado brasileño luego de una década.

Heineken estuvo presente como patrocinadora principal del torneo europeo desde hace 30 años. Su salida abre paso a una nueva etapa en la estrategia comercial y de posicionamiento global del torneo más prestigioso del continente europeo.

