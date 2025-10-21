Champions League: ¿Cuándo y en qué canal ver los 18 partidos de la tercera jornada esta semana?

Kylian Mbappé, Harry Kane, Robert Lewandowski y Erling Haaland, prometen goles en la tercera fecha de la Champions League.

Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter, Arsenal y el sorprendente Qarabag de Azerbaiyán buscarán mantener su paso perfecto en la Champions League, cuando esta semana se dispute la tercera jornada del torneo de clubes más importante del planeta.

Por su parte, Barcelona, Liverpool, Club Brugge y Eintracht Frankfurt confían en reponerse de sus derrotas en la segunda fecha, con el objetivo de posicionarse en los puestos de clasificación a la siguiente fase.

El Barcelona visitará al Olympiacos de Grecia sin Rafinha ni Ferran Torres, mientras que el Real Madrid, en un clásico europeo, recibirá a la Juventus en el estadio Santiago Bernabéu.

Cabe recordar que el nuevo formato de la Champions League, vigente desde la temporada 2025-2026, consiste en una liga única en la que los 36 equipos compiten en una gran tabla general. Cada club disputa ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante) frente a ocho rivales distintos.

Los ocho primeros clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 disputan una ronda de play-off para acceder a esa fase.

Los partidos podrán seguirse en Centroamérica y México a través de la cadena ESPN (canales ESPN, ESPN 2, ESPN 5 y ESPN 6), así como mediante la aplicación Disney+, con un costo aproximado de ₡8.000 por mes.

La programación está sujeta a cambios según las decisiones de ESPN, cadena que posee los derechos exclusivos de transmisión para Centroamérica y México.

