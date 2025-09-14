Los números no mienten: así rinden los delanteros del Saprissa

El Deportivo Saprissa está en una situación complicada, se encuentra fuera de zona de clasificación en la Liga Promerica y fue eliminado apenas en la fase de grupos en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Esta mala racha se explica por múltiples factores. Ahora bien, ¿cómo rinde la delantera del Saprissa? Conózcalo a continuación.

En el torneo local, los goleadores morados son Marvin Loría con 2 anotaciones en 384 minutos jugados y Gerson Torres con las mismas anotaciones en 530 minutos jugados.

Gerson Torres, Marvin Loría y Deyver Vega; todavía se están quedando cortos en la producción de goles con el Saprissa. (Archivo/Archivo)

Con una anotación se encuentran: Ariel Rodríguez con 348 minutos jugados, Mauricio Villalobos con 414 minutos, Deyver Vega con tan solo 43 minutos, Nicolas Delgadillo con 96 minutos y por último Newton Williams en los únicos 10 minutos jugados antes de su lesión.

Orlando Sinclair, en 150 minutos jugados no logró encontrar el gol, al igual que el panameño Gustavo Herrera con 297 minutos jugados.

En el ámbito internacional, más específico en la Copa Centroamericana, el rendimiento es el siguiente:

Los únicos atacantes en anotar fueron Deyver Vega con 1 gol en 73 minutos jugados, Newton Williams también con 1 anotación en 20 minutos jugados y Orlando Sinclair con 1 gol en 137 minutos.

Para estos efectos se incluyó a jugadores de corte ofensivo que jueguen como delanteros o extremos.

Futbolistas como Marvin Loría, Gerson Torres, Mauricio Villalobos y Gustavo Herrera acumularon más de 150 minutos jugados sin lograr anotar.

En total, las estadísticas se reflejan de la siguiente manera, ya incluyendo las asistencias:

Jugador Minutos Goles Asistencias Marvin Loría 581 2 2 Gerson Torres 769 2 0 Ariel Rodríguez 401 1 1 Mauricio Villalobos 616 1 0 Deyver Vega 116 2 0 Nicolás Delgadillo 141 1 0 Orlando Sinclair 287 1 2 Newton Williams 20 1 0 Gustavo Herrera 586 0 0 Marcos Escoe 30 0 0

Además, con estos datos se puede calcular la eficacia goleadora, la cual queda de la siguiente manera:

Jugador Minutos Goles Goles/90 minutos Newton Williams 20 1 4,50 Deyver Vega 116 2 1,55 Nicolás Delgadillo 141 1 0,64 Ariel Rodríguez 401 1 0,22 Mauricio Villalobos 616 1 0,15 Orlando Sinclair 287 1 0,31 Marvin Loría 581 2 0,31 Gerson Torres 769 2 0,23 Gustavo Herrera 586 0 0,00 Marcos Escoe 30 0 0,00

Con estos datos podemos ver la eficacia de Newton Williams en solo unos minutos en la cancha, antes de su grave lesión de rodilla, y la falta de anotación en el conjunto morado.

Uno de los más cuestionados es su compatriota, el también panameño Gustavo Herrera, a quien se le considera uno de los futbolistas de su país con mayor proyección, pero que todavía no sabe lo que es celebrar con la camisa morada pese a las múltiples oportunidades que ha recibido como titular.

El director técnico Vladimir Quesada se refirió a la situación del equipo posterior a la derrota ante Puntarenas FC el pasado miércoles y dijo:

“No estamos en el lugar que estamos acostumbrados, no estamos viviendo un buen momento en cuanto a resultados y hoy tampoco tuvimos claridad futbolística“.

También, explicó que les faltó “lucidez” con la pelota y la capacidad de generar peligro en la ofensiva.

Este domingo, el Deportivo Saprissa recibirá en el estadio Ricardo Saprissa a Guadalupe FC a las 11 a. m. Guadalupe FC viene de perder sus últimos tres encuentros, mientras que los morados perdieron sus últimos dos, incluyendo el clásico ante Alajuelense.

Con ese panorama, este encuentro es clave para ambos equipos en medio de sus malas rachas y continuar en la pelea del torneo nacional. Los tibaseños obviamente tienen el objetivo de ser campeones y necesitan volver a engancharse en los primeros puestos.

Los atacantes del Saprissa llegan a este partido en medio de cuestionamientos. Por ello no es de extrañar que, cuando la crisis de gol se agudiza en los últimos minutos de un partido, le ponen a un defensa como Kendall Waston el traje de delantero.

