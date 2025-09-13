Esposa de jugador de Saprissa confirma que la crisis morada va más allá de lo deportivo

Una situación extradeportiva enfrentó a un jugador del Saprissa este viernes, la cual fue dada a conocer por su esposa. En redes sociales, desde altas horas del viernes, circuló un video donde supuestamente el futbolista fue increpado por su pareja mientras él conducía un auto.

Este sábado, Melanie Valverde, esposa del saprissista Marvin Loría, tras el escándalo que se generó en redes sociales, utilizó su perfil de Instagram para dar a conocer lo que vive. Ante esto, la afición tibaseña se hizo sentir en las redes sociales, ya que muchos señalan que todo lo que sucede con los futbolistas se refleja en el terreno de juego.

“Quiero aclarar algo importante: está circulando un video personal en el que se expone una situación dolorosa en mi vida privada. No sentía necesidad alguna de hablar al respecto porque la otra persona implicada en esta situación no ha dado la cara ni se ha presentado para aclarar lo sucedido”, publicó.

“Jamás he ocultado la realidad ni he intentado tapar el sol con un dedo. Siempre he sabido con quién comparto mi vida. No se le pueden pedir peras a un manzano, pero la ilusión de verme realizada en familia me ganó... hasta el día de ayer (viernes)”, agregó Valverde.

El Saprissa vive una época complicada, ya que quedó eliminado de la Copa Centroamericana y también en el torneo nacional, donde los dirigidos por Vladimir Quesada ocupan la quinta posición de la clasificación con 10 unidades de 21 posibles.

Por otra parte, el equipo viene de perder 3-1 contra Puntarenas FC a mitad de semana y también sufrió una derrota recientemente en el Clásico Nacional contra Alajuelense. Así, los aficionados no han dudado en señalar que el camerino necesita cambios urgentes. Ahora, lo vivido por Marvin Loría ha dado más argumentos a la afición para cuestionar el compromiso con la causa tibaseña.

De momento, ni el Saprissa ni Marvin Loría se han referido al tema. El Monstruo jugará este domingo a las 11 a. m. contra Guadalupe, en el estadio Ricardo Saprissa.