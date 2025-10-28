Puro Deporte

Los Dodgers ganan en un épico partido de Serie Mundial que se fue a 18 entradas

Luego de casi siete horas, los Dodgers de Los Ángeles toman ventaja en la Serie Mundial con un partido que pasará a la historia

Por AFP
Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles llega a segunda tras conectar uno de sus extrabases en el tercer juego de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto.
Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles llega a segunda tras conectar uno de sus extrabases en el tercer juego de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto. (LUKE HALES/Getty Images via AFP)







