Dani Alves se convierte en predicador evangélico tras escándalo judicial: véalo en pleno sermón

Durante el culto Dani Alves cantó 'Creo en ti' y habló sobre su 'pacto con Dios'.

Dani Alves, exfutbolista brasileño de 42 años, fue grabado durante un servicio religioso en una iglesia evangélica de Girona, donde participó activamente en la adoración y compartió su testimonio espiritual.

En medio del acto, Alves tomó la palabra y pronunció un mensaje que fue aplaudido por los feligreses: “Lo que Dios promete es lo que Dios cumple”. Luego añadió que había hecho “un pacto con Dios”.

También, las imágenes lo muestran con los ojos cerrados y las manos alzadas mientras entona la canción Creo en ti, del cantante cristiano Julio Melgar.

El encuentro se realizó en la iglesia Elim y los videos difundidos por los feligreses circularon rápidamente en redes sociales, sorprendiendo a miles de personas por la nueva faceta del exjugador del F. C. Barcelona.

La reaparición pública de Alves ocurre meses después de que un tribunal de apelaciones español anulara la condena de cuatro años y seis meses de prisión por violación. La decisión se basó en la falta de pruebas, según confirmó la justicia española.

Desde su absolución, el exfutbolista ha mantenido un perfil discreto. Sus publicaciones en redes sociales reflejan su nueva vida. En su biografía se describe como “Discípulo de Cristo Jesús” y su perfil está lleno de citas bíblicas y reflexiones sobre la fe.

En su más reciente fotografía aparece vestido con un traje azul, acompañado de versículos del libro de los Corintios: “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”.