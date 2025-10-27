Viva

Dani Alves se convierte en predicador evangélico tras escándalo judicial: véalo en pleno sermón

El exjugador del Barcelona, fue grabado cantando y predicando en una iglesia evangélica de Girona, España

Por Fiorella Montoya
Durante el culto Dani Alves cantó 'Creo en ti' y habló sobre su 'pacto con Dios'.
Durante el culto Dani Alves cantó 'Creo en ti' y habló sobre su 'pacto con Dios'. (Instagram/Instagram)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

