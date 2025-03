Lo que les espera a Miguel ‘Piojo’ Herrera y a la Selección de Costa Rica en un exótico Belice

La Selección de Costa Rica estará estrictamente lo necesario en Belice para el primer round de este repechaje que otorga el boleto a la fase de grupos de la Copa Oro. Miguel Piojo Herrera y su equipo de trabajo tomaron la decisión de que lo más conveniente era durar pocas horas en territorio beliceño.

Después de la sesión de este jueves 20 de marzo en el Proyecto Gol, el seleccionador nacional y un futbolista atenderán a los medios de comunicación.

Es decir, la conferencia de rigor previo al partido del viernes 21 de marzo se efectuará en territorio tico y no en Belice. La delegación viajará este jueves a las 2 p. m. en un vuelo chárter.

La Tricolor dormirá en Belice City, a una hora y media de Belmopán, donde jugará el viernes a las 8 p. m., y después del partido, el equipo patrio retornará a Costa Rica.

¿Qué se encontrarán allí Miguel Herrera y los jugadores de la ‘Sele’? El guardameta costarricense Dylan Carvajal milita en el fútbol de Belice con Verdes FC y conversó con La Nación.

Mencionó que Belice tiene en su convocatoria a ocho de sus compañeros de equipo y de ellos, dijo que hay un central de 1,90 metros de altura con gran presencia física, capaz de incomodar a cualquier delantero.

También habló de Jordy Polanco, a quien describió como un mediocampista habilidoso; y destacó que otro de los jugadores de Belice es una verdadera gacela por su velocidad.

Con lo que el portero tico ha visto del fútbol de ese país en estos meses, comentó que ahí cuentan con jugadores con mucho talento, pero algunos carecen de la confianza necesaria para destacarse a nivel internacional.

“Son jugadores muy buenos, pero tienen que creérsela”, aseguró Dylan Carvajal, quien además, enfatizó que el nivel físico de los futbolistas beliceños es notable, ya que pueden correr los 90 minutos o más sin ningún tipo de problema, independientemente del calor.

Algo que resaltó fue la intensidad de la liga local y las condiciones en las que se entrena, porque quizás a muchas personas ni siquiera les pasa por la mente que los partidos allá son tan duros.

Miguel Herrera estuvo de acuerdo en que la Selección de Costa Rica permanezca el menor tiempo posible en Belice. (Prensa FCRF /Fotografía)

“Aquí se tienen que ganar sí o sí, los partidos son una competencia feroz. Además, muchos están acostumbrados a jugar en canchas en mal estado, que con la lluvia mejoran un poco y al final eso los vuelve todo terreno”, relató.

Sobre el partido entre Belice y Costa Rica, Dylan Carvajal cree que la Selección de Belice podría sorprender y volverse un rival muy incómodo. Sin embargo, también señaló que hay incertidumbre respecto a la participación de algunos jugadores, debido a problemas administrativos dentro de la Federación.

“Hay jugadores que no van a ir. No voy a decir nombres porque evidentemente no voy a faltar el respeto a ninguno de mis compañeros, ni absolutamente a nadie; pero sí se dice que hay jugadores que no van a ir, creo que por unos pagos, o problemas con la Federación”, destacó.

Respecto a la cancha donde se disputará el encuentro, en el Estadio FBB, contó que tiene cierta similitud con el Colleya Fonseca, sintética en buen estado y con iluminación óptima.

Sobre las condiciones del tiempo, cree que puede pasar lo que sea, porque resulta muy variable, aunque se parece a Guápiles. A veces llueve, puede hacer bochorno, un calor insoportable, o frío, aunque usted no lo crea.

“Yo una vez hasta me tuve que poner un abrigo y luego supe que por ser una zona costera, también hay tormentas aquí”, contó el futbolista tico.

Dylan Carvajal acudirá el viernes al estadio. Ahí verá a sus compañeros de club, pero también quiere saludar y compartir un momento con varios de los jugadores con quienes compartió cosas importantes tiempo atrás, como Jeyland Mitchell, Josimar Alcócer, Carlos Mora y Santiago van der Putten.

Recuerde que este repechaje por el pase a la Copa Oro se juega en un emparejamiento de ida y vuelta. El primer partido será este viernes 21 de marzo, a las 8 p. m., en Belice; mientras que el juego definitivo será el martes 25 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Nacional, en La Sabana.