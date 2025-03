Manfred Ugalde confiesa los malabares para superar el reto que más le cuesta fuera de la cancha

Manfred Ugalde, delantero de la Selección de Costa Rica, tiene un año de vivir en Rusia. En lo futbolístico, le va espectacular: es titular y goleador con el Spartak de Moscú. Además, con su club, pelea por lograr el título de liga y el cetro del torneo de copa. Por si fuera poco, el nacional, con 16 tantos, es el líder de goleo de la liga, con cinco goles más que Mirlind Daku, delantero del Rubin Kazan.

Todo marcha bien para Manfred Ugalde dentro de los terrenos de juego, pero ¿cómo es su vida fuera de las canchas? El delantero contó cómo le va en Rusia fuera del fútbol y cómo hace para comunicarse con los rusos.

“El idioma es un poco difícil porque allá no hablan mucho inglés, solo ruso, pero cuando necesito ir al dentista o hacer algún otro trámite, el club me ayuda y me envía un traductor”, dijo Manfred.

Ugalde mencionó que visita lugares emblemáticos de Moscú, como la Plaza Roja. Además, se da sus lujos al comer en restaurantes con una amplia oferta gastronómica y comprar ropa de alta calidad.

“La vida allá es top, estoy muy feliz. Hay muchísimas cosas que hacer, hay buenos restaurantes y la gente es muy amable. Estoy bien ahí y me siento feliz”, señaló Manfred.

Pero ¿cómo hace Manfred en un restaurante para pedir comida cuando no tiene a su traductor al lado?

“En los restaurantes les muestro las fotos del menú, las señalo y entienden que eso quiero. También uso el teléfono para traducir el menú, ahí me la juego”, opinó Manfred. Agregó que hace un tiempo podía caminar por la ciudad sin ser reconocido, pero poco a poco la gente empieza a identificarlo como jugador del Spartak.

“Moscú es una ciudad muy grande, creo que tiene 13 millones de habitantes, y es difícil que mucha gente me reconozca. Ahora me reconocen más que antes, por el momento que vivimos en el club”, expresó Ugalde.

Manfred Ugalde entrena con la Selección de Costa Rica, que se prepara para enfrentar a Belice. (Instagram Manfred Ugalde/Instagram Manfred Ugalde)

Hace un año y dos meses, cuando se anunció que el delantero dejaba las filas del Twente de Países Bajos para unirse al Spartak de Moscú, muchos dijeron que se equivocó, que no fue la mejor decisión. Hoy, Manfred da su opinión sobre aquel momento.

“La decisión la hablé con mi familia y mi representante. La tomé y estoy feliz con ella. Gracias a Dios, me respalda con goles y minutos, y me siento bien ahí”, aseguró Manfred.

Sobre la posibilidad de cambiar de liga, Ugalde aclaró que solo son rumores.

“No le tomo mucha importancia a eso. Ahora estamos en un momento muy importante con el club. Nos quedan doce finales para seguir peleando por el campeonato y la copa, y en eso estoy enfocado. Si el día de mañana se da una oportunidad, pues bienvenida sea, pero en Rusia estoy muy feliz”, afirmó Manfred.

Manfred Ugalde se unió a la Selección de Costa Rica, que el próximo viernes a las 8 p.m. juega contra Belice en una serie a dos partidos para definir el clasificado a la Copa Oro. El encuentro de vuelta será el martes de la próxima semana, a las 7 p.m. en el Estadio Nacional.