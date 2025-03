Jorge Luis Pinto no puede creer un grave ‘error’ que comete Miguel ‘Piojo’ Herrera

Jorge Luis Pinto, histórico seleccionador de Costa Rica en Brasil 2014, habló brevemente con La Nación sobre lo que podría interpretarse como el final del grupo de la Selección que él dirigió.

En la actual nómina que llamó Miguel Herrera para afrontar el repechaje contra Belice, de cara a la Copa Oro, el seleccionado no incluyó a un solo jugador del proceso de 2014. De hecho, uno de los últimos sobrevivientes de aquel grupo, en las convocatorias previas, era Joel Campbell; sin embargo, el jugador de Alajuelense no fue tomado en cuenta.

Joel emergió como un líder en el combinado patrio luego de la salida de Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas. Junto a Campbell, también tomó este papel Francisco Calvo.

Pese a que Gustavo Alfaro y Claudio Vivas tenían a Joel como pieza clave, el jugador costarricense, en la era del Piojo, no ha sido tomado en cuenta.

Jorge Luis Pinto fue el entrenador en el proceso 2014, el timonel tuvo como sus líderes a Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Ante la consulta de si se acababa la era de 2014, Pinto salió en defensa de aquel grupo con el que alcanzó los cuartos de final del Mundial y rozó las semifinales al quedar fuera por penales frente a Países Bajos.

“La Selección de Costa Rica de 2014 será inolvidable; que no se les olvide, será inolvidable eternamente”, puntualizó.

El colombiano añadió que el equipo de aquel momento marcó un antes y un después para el fútbol tico. La Selección logró llegar al quinto juego, ganó su grupo con campeones del mundo como Italia, Uruguay e Inglaterra.

Además, lograron meter a Keylor Navas en la pelea por ser el mejor arquero del certamen, aunque al final ganó Manuel Neuer, alemán y campeón del mundo.

“Esa Selección de Costa Rica marca una pauta por todos los récords que pusimos, aunque algunos los quieran tapar”, externó.

“Es que además no hay con qué taparla; hoy, 10 años después, no hay ninguna selección de Costa Rica que sea superior a esa, no hay sencillamente”, agregó, refiriéndose al equipo patrio actual.

De la selección que disputó la Copa del Mundo hay jugadores activos como Celso Borges (Alajuelense), Keylor Navas (Newell’s), Joel Campbell (Alajuelense), Yeltsin Tejeda (Herediano), Cristian Gamboa (Bochum de Alemania), Giancarlo González (Sporting), Óscar Duarte (Saprissa), entre otros.

La ausencia de Celso, Navas y Campbell fue tema de discusión previo a la lista de Herrera; no obstante, de momento, ninguno fue tomado en cuenta.

Con Keylor, El Piojo sí lo quiere tomar en el grupo; no obstante, debe tener antes una conversación con el jugador para tomar una decisión final.

Jorge Luis Pinto salió en defensa de su grupo, con el que tuvo diferencias, pero que lo llevó a escribir la página más dorada de su historia como entrenador.