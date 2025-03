El equipo líder de la Primera División fue invisible para la convocatoria de la Selección de Costa Rica

El Puntarenas F.C., actual líder de la Primera División de Costa Rica, no tiene un solo representante en la Selección Nacional. El plantel porteño no logró incluir a ningún jugador entre los convocados por Miguel Herrera para la vital serie contra Belice, donde Costa Rica peleará por un cupo en la próxima Copa Oro (21 y 25 de marzo).

Los porteños muestran un gran rendimiento colectivo, al punto de ser primeros en la clasificación con 29 unidades, gracias a ocho partidos ganados y cinco empatados. Los de la Perla del Pacífico tienen una ventaja de cuatro unidades sobre Alajuelense, por ejemplo, y están a 10 del Saprissa (cuarto puesto).

Puntarenas es el segundo equipo con más goles anotados (19), solo por detrás del Herediano (24).

En cuanto al rendimiento individual, el jugador más destacado de los puntarenenses es el arquero Leonel Moreira, quien está entre los tres arqueros con más tapadas de la Primera División, según la Unafut. Moreira tiene 36 paradas, las mismas que posee Alexandre Lezcano de Santos; esta tabla es liderada por Anthony Monreal de Liberia.

Leonel Moreira es de los mejores porteros del campeonato nacional, pero el arquero del Puntarenas F.C. no fue tomado en cuenta para la Selección Nacional de Costa Rica. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Otro futbolista que ha figurado es Anthony Hernández. El extremo, en nueve partidos jugados, tiene cinco celebraciones y es un jugador con mucho desequilibrio y buen remate de larga distancia, además de que estuvo en el Mundial de Qatar 2022.

El cuadro que dirige César Alpízar también cuenta con talentos de proyección importantes, como John Paul Ruiz, lateral izquierdo que ha jugado todos los duelos del PFC como titular, sumando 1.135 minutos disputados. Ruiz además posee dos asistencias y un gol en el campeonato.

Para el presidente del Puntarenas, Héctor Trejos, es claro que su equipo tiene jugadores de calidad para el seleccionado tico, aunque él prefiere no cuestionar las ausencias y asegura que el tiempo se encargará de poner ‘las cosas en su lugar’.

“Yo respeto el tema, no pasa nada. Nuestros jugadores han demostrado la valía, han demostrado por qué son líderes, entonces, pues, yo me inclino por pensar con duda. Un día, un entrenador dijo que yo no sabía nada de fútbol. Debe ser así”, afirmó con una sonrisa.

Dentro de lo positivo, Trejos es claro al declarar que, en esta semana particularmente, él prefiere tener el plantel sin distracciones, debido a que deben jugar el próximo fin de semana la final del Torneo de Copa contra Alajuelense.

“Es importante recordar que el sábado nosotros tenemos un partido en el que no podemos fallar. Queremos ganar. Ante esto, yo tomo con calma lo que está pasando, porque a mí me sirve tener todo el equipo. Nos han convocado a Anthony para que juegue 15 minutos previamente en amistosos, pues ahora lo tenemos disponible para un juego determinante”, puntualizó.

La cabeza del PFC fue más allá e hizo un llamado a jugadores que, para él, han tenido un rendimiento sobresaliente, como Berny Segura (volante) y Kliver Gómez (defensa), para que mantengan esa constancia y así luchen por meterse en el ojo de Miguel Herrera para una posible Copa Oro o la eliminatoria mundialista (en junio y julio próximos).