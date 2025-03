La resiliencia de Carlos Mora lo devuelve a la Selección de Costa Rica con ritmo y aliado al gol

El regreso de Carlos Mora a la Selección de Costa Rica fue una de las primeras noticias que trascendió de cara al repechaje contra Belice, en el que está en juego un boleto a la Copa Oro.

Su equipo, Universidad Craiova de Rumanía lo dio a conocer desde hace unos días, mucho antes de que Miguel Piojo Herrera entregara la lista con los 23 elegidos para esta misión.

Verse en una convocatoria para defender los colores patrios era un desafío pendiente para Carlos Mora. Eso se convirtió en algo que por muchos momentos lo frustraba, porque parecía que no le alcanzaba con ser uno de los mejores futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense para que se diera su retorno a la Tricolor.

Pero tampoco tiró la toalla y sabía que solo era cuestión de hacer las cosas bien, porque tarde o temprano llegaría esa oportunidad.

La última vez que Carlos Mora actuó con la Selección Nacional fue en la Copa Oro 2023. Jugó 77 minutos y sufrió una lesión. El exjugador de Alajuelense previamente también fue tomado en cuenta para la eliminatoria a Qatar 2022, pero en ese proceso solo registró 65 minutos.

En junio del año pasado, fue llamado por Gustavo Alfaro para un amistoso contra Uruguay, pero no vio acción. Ahora, fue uno de los escogidos por Miguel Piojo Herrera y llega encendido.

“Me siento muy feliz, orgulloso, lo quería hace tiempo y bueno, ahora que se da estoy feliz, contento. Gracias a Dios, creo que por el esfuerzo, el trabajo de día a día, que se ha visto recompensado por eso. Y bueno, con todas las ansias de demostrar y darlo todo como siempre”, mencionó Carlos Mora en declaraciones difundidas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

La convocatoria le llegó en el momento perfecto, por el nivel que muestra con su club y porque se dio para una época especial. Este llamado a la Sele provocó que su esposa Pamela Mora y su pequeña hija Amanda también viajaran a Costa Rica, para reencontrarse con su gente.

Así que aprovecharon el fin de semana y le hicieron un pequeño festejo familiar al futbolista, que este 18 de marzo cumple 24 años. Por eso, ser parte de la Selección se convirtió en uno de sus regalos.

Carlos Mora contó que la noticia de su convocatoria la recibió un día que se encontraba con su esposa y con su hija. Y fue una felicidad total. Ahora que se dio el regreso, luchará por lograr el pase a la Copa Oro junto a sus compañeros, pero también pretende hacerlo bien para seguir atrapando la mirada del Piojo.

“Es un proceso, creo que me tocaba vivir ese proceso, de no estar ahí después de estar y volver. Creo que me ayudó mucho mentalmente en ser más fuerte, en aprender más cosas. Creo que cada día aprendemos siempre de todo en la vida, entonces creo que aprendí a tener mayor fortaleza mental, de estar tranquilo y que las cosas sean en el momento que Dios quiere”, expresó el futbolista.

Sobre su vida en Rumanía mencionó que el idioma es un poco complicado, pero algo ha ido aprendiendo y sabe algunas palabras.

“Entiendo un poco, pero por lo demás todo bien. Tiene lugares muy lindos para ir, tiene personas muy amables también, que ayudan mucho. He conocido muchos amigos ahí, entonces me gusta y con todas las ganas de seguir aportando allá”, apuntó.

La juventud impera en la Selección de Costa Rica, que continúa con su recambio generacional. (Prensa FCRF/Fotografía)

El extremo es polifuncional y en el club rumano empezó a desempeñarse más como lateral derecho, como en algún momento también lo hizo en Alajuelense.

Fue su técnico quien le preguntó cómo se sentía para asumir ese rol y le respondió que no es nada nuevo para él y que ahí también se siente cómodo; que sí lo podía poner en práctica.

“Hasta el día de hoy creo que lo he hecho bien y he estado jugando ahí, entonces muy contento por eso”, citó Carlos Mora, quien también se amigó con el gol.

Dijo que eso es una virtud, de leer el momento y que cuando ha hecho los goles, vio la jugada que venía para él y no pensó en otra cosa; simplemente fue para el frente y pudo anotar.

Hoy, Carlos Mora quiere aportarle mucho a la Selección de Costa Rica y promete entrega total.

“Para mí es un orgullo darlo todo en la cancha, entregarlo todo y darle todo lo bonito y lo bueno que se merece este país”, concluyó.

En esta serie de ida y vuelta, la Tricolor visitará a Belice el viernes 21 de marzo (8 p. m.) y el partido definitivo será el martes 25 de marzo (7 p. m.) en el Estadio Nacional. El ganador de este emparejamiento accederá a la fase de grupos de la Copa Oro 2025.