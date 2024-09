Keylor Navas - Thibaut Courtois sigue dando de qué hablar cinco años después

Cinco años después de que Keylor Navas dejara el Real Madrid, Thibaut Courtois, arquero con quien competía por un puesto, habló sobre la relación que tuvo con el nacional. De hecho, aceptó que el año que compartieron (2018-2019) fue complejo.

En un documental que se estrenará el 20 de septiembre en Amazon Prime, Courtois dio a conocer -según adelantaron el diario Diez de Honduras y el Defensa Central de España- que la relación de entrada fue complicada porque era consciente de que llegaba a una portería que había sido ocupada por un tricampeón de la Liga de Campeones de Europa.

“Cuando llegué, noté que Keylor sentía que estaba invadiendo su espacio. Él venía de ganar tres veces la Champions League”, dijo Courtois, según los medios citados.

El Halcón había sido ganador de la Orejona en las campañas: 2015- 2016, 2016 - 2017 y 2017 - 2018. Todas bajo el mando de Zidane, entrenador francés que confió en él para defender el arco luego de que en 2015 estuvo a punto de ser intercambiado por el español, David de Gea.

La situación fue tensa al punto de que el propio Zinedine Zidane, entrenador de ese momento, habló con el guardameta belga.

“Zidane habló conmigo porque sentía que no nos llevábamos bien, y yo le dije que tenía la sensación de que él no me quería. Él me dijo que no, que confiaba en mí y que yo era su portero”, finalizó.

Luego de la campaña 2018-2019, Keylor Navas salió hacia el París Saint-Germain de Francia, mientras que Courtois se mantuvo como titular indiscutible de los blancos.

Actualidad. Keylor Navas de momento se mantiene en Costa Rica a la espera de resolver su futuro deportivo. El tico terminó contrato con el París Saint Germain en la última campaña y aunque ha tenido ofertas de Brasil, Arabia, Turquía e Italia, sigue sin concretar su nuevo reto deportivo.

El costarricense está en conversaciones con el Gremio de Brasil, equipo que busca llegar a un acuerdo con el oriundo de Pérez Zeledón, no obstante las pretensiones económicas del nacional y el ofrecimiento brasileño no han coincidido en un punto de encuentro.