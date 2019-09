“Entrenar con Spinelli es diferente porque su escuela es la italiana. Él quiere que me impulse más lateralmente cuando me lanzo, cuando viene la pelota busca que me lance de una vez, yo estaba acostumbrado a dar un paso adelante antes. Cuando estaba joven aprendí a poner un pie adelante antes de tirarme, pero él prefiere porteros que se muevan lateralmente primeramente”, manifestó el guardavallas en una entrevista en 2017 con el diario británico The Times.