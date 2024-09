Keylor Navas quiere otro capítulo de ensueño: el FC Barcelona

Lo de Keylor Navas y su carrera deportiva es increíble: tres Ligas de Campeones de Europa, firmar con el Real Madrid, ser campeón en Francia y España, y brillar en Inglaterra. Ser compañero de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Sergio Ramos, Marquinhos, Thiago Silva, entre otros.

Ahora, esa brillante andadura, digna de una película y un libro, podría tener un capítulo totalmente inimaginable: ¿Keylor Navas al Barcelona de España?

La grave lesión que sufrió el arquero alemán Marc André ter Stegen en la última jornada de la Liga permite que el Barcelona pueda fichar un guardameta, y Keylor cumple con los requisitos que le permitirían formar parte de este movimiento, ya que debe ser agente libre. El mercado español ya cerró para traspasos de equipo a equipo, pero la reglamentación permite que se contraten jugadores que no tienen equipo, para no violentar el derecho humano al trabajo.

La Nación conoce que el guardavallas quiere ir al Barcelona y que estaría dispuesto a ajustarse en lo económico; no obstante, la decisión no depende solo de su disposición, porque en el club culé todavía no han decidido qué harán ante lo sucedido. Un escenario es mantenerse con Iñaki Peña (portero suplente) como estelar.

Keylor Navas terminó contrato la pasada temporada con el PSG. (MIGUEL MEDINA/AFP)

La posibilidad del Barcelona seduce a Navas por varias circunstancias: Keylor tenía el anhelo, para el último mercado, de volver a España, país en el que desea hacer su vida, si no es Costa Rica. Por otra parte, a nivel deportivo, él continuaría totalmente envuelto en el nivel élite del balompié; también sería un nuevo integrante en la selecta lista de futbolistas que vistieron la camiseta del Real Madrid y del Barcelona, los dos clubes más importantes del planeta.

Entre los deportistas que vistieron ambas camisetas hay nombres como Figo, Ronaldo Nazario, Luis Enrique, Marcos Alonso, Javier Saviola, Samuel Eto’o, Michael Laudrup, Alfonso Pérez, Albert Celades, Robert Prosinecki, Julen Lopetegui, Hagi, Schuster y el icónico arquero español Ricardo Zamora.

En cuanto al tico, el conjunto culé podría encontrar en él una serie de características que otros porteros disponibles no poseen: es un arquero de amplia trayectoria internacional, un portero ganador, y sus 18 títulos grupales lo respaldan. Por otra parte, ya sabe lo que es defender un arco de ese peso mundial porque estuvo en el Real Madrid.

Medios españoles han dedicado trabajos a analizar los posibles refuerzos que podría buscar el Barcelona, y Keylor se posicionó como el favorito para medios de la Ciudad Condal como Mundo Deportivo.

“El club azulgrana solo podría incorporar futbolistas libres tras la baja del germano, y uno de los nombres que se ajusta a este requisito es Keylor Navas (37 años). Según ha podido saber MD, el costarricense está dispuesto a escuchar al Barça y vería con buenos ojos empezar una etapa en el conjunto catalán si se le da la oportunidad, porque lo que quiere es jugar”, aseguró el rotativo.

El mismo diario informó que este martes se dará una reunión entre el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el director deportivo, Deco, para tomar una decisión sobre un refuerzo en el arco.