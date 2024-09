¿Qué pasa con Keylor Navas? Así está la situación del arquero que marcó el fútbol de Costa Rica

Keylor Navas continúa sin equipo. El máximo referente del fútbol de Costa Rica no ha podido colocarse luego de su salida del PSG a final de temporada; sin embargo, no ha sido por falta de ofertas, sino más bien porque el Halcón no ha sentido ningún ofrecimiento como esa oportunidad que está esperando para los últimos cartuchos de su carrera.

