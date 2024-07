José Giacone reina a placer en el fútbol de Nicaragua

José Giacone consiguió otro título en Nicaragua. El entrenador, que ya había campeonizado con Pérez Zeledón y Herediano, no sabe lo que es perder una final en territorio pinolero. De hecho, suma dos campeonatos locales ganados y un Torneo de Copa, el cual se adjudicó el domingo pasado en el duelo en que Diriangén venció 3-2 a Matagalpa.

Giacone domina con comodidad en Nicaragua; sin embargo, prefiere asegurar que tiene a su plantel concentrado y exigido al máximo, y es así como llegan los resultados. No importa la fórmula, lo cierto es que Diriangén ha logrado relegar al Real Estelí a un segundo plano.

“En realidad, no hay control, esto es del momento, del día a día. Pienso que no debemos bajar la guardia. Tenemos una sana competencia, contamos con 20 jugadores de buen nivel, por lo que tengo complicaciones hasta para hacer la convocatoria; eso me gusta”, detalló.

Aunque no desea un ambiente triunfalista, Giacone es enfático en dar a conocer que está encantado de que la gente espere que él gane todo título que tenga al frente, sobre todo porque esto implica una constante presión.

José Giacone (der.) y su hermano Diego celebraron el Torneo de Copa de Nicaragua. Fotografía: Cortesía

“La exigencia es buena; siento que la vara está alta y eso es positivo porque te obliga a ganar. Este semestre nos propusimos ganar el Torneo de Copa, lograr el tricampeonato y destacar en la Copa Centroamericana. Eso es en lo que estoy enfocado”, puntualizó.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil, como se demostró en la final de Copa. Diriangén comenzó ganando 1-0; sin embargo, le dieron la vuelta 2-1 y logró empatar sobre el cierre para enviar el partido a tiempos extra y dejarse el título en esa instancia.

“Realmente fue un partido complicado, más de lo que yo pensaba. El rival se plantó bien, aprovechó contragolpes; en el primer tiempo creo que estuvimos muy imprecisos con el balón y tuvimos poca llegada, mientras que ellos dispusieron de dos o tres oportunidades claras. Al final, en el segundo tiempo, el desgaste fue considerable, pero conseguimos el resultado”, comentó.

¿Cuál es la clave para verse tan superior? El entrenador que hizo historia en Costa Rica con Pérez Zeledón enfatizó que trabaja mucho la mentalidad del plantel.

Para Giacone, la palabra “relajación” está eliminada de su diccionario.

“Aquí hay expectativas por la Centroamericana y queremos dejar huella ahí”, sentenció.

En el torneo regional, Diriangén comparte grupo con Herediano (Costa Rica), Motagua (Honduras), San Francisco (Panamá) y Tauro (Panamá). El primer partido será contra los hondureños el 30 de julio.

“Todos los títulos son bonitos; siempre salir campeón me produce una gran felicidad, pero trato de olvidarlos rápidamente. A los diez minutos de salir campeón, lo que siento es paz y tranquilidad, sabiendo que el trabajo realizado ha dado sus frutos. Esto es difícil en el fútbol porque compiten 20 equipos y solo uno logra el resultado”, concluyó.

José analizó su futuro, ya que aunque tiene contrato con Diriangén, es consciente de que si le va bien, su nombre comenzará a ser más reconocido.

“Cuando uno tiene títulos, llama la atención; lógicamente, eso trasciende y es importante para nosotros como cuerpo técnico. Sabemos que estos logros pueden llevar nuestra carrera a otro nivel en cualquier momento, aunque estamos muy contentos aquí”, finalizó.

José Giacone suma año y medio en Nicaragua, a donde llegó después de una amplia carrera en el fútbol de Costa Rica.