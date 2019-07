Al final son cosas que pasan. Nos enfrentamos a circunstancias que no están en las manos de uno, a mí en lo personal me hubiera gustado, además de tener vacaciones, tener una buena pretemporada, porque te ayuda a oxigenar el cuerpo y llenarlo de energía, pero bueno, por la Copa Oro no pude. No pude tener vacaciones, porque solo descansé como nueve o 10 días y tampoco tuve pretemporada; sin embargo, vamos a ir trabajando poco a poco para con los partidos y trabajo extra mejorar la parte física ya que viene un torneo competitivo y la Liga de Campeones de la Concacaf.