“Con los niños, se sabe que en Costa Rica hay pobreza, pero es que acá es muy fuerte. Desde que Daniel comenzó a jugar me acostumbré a traer galletas y ese tipo de cosas al estadio para regalarle a algunos pequeños. Un día se me acercó uno al que le pregunté cómo estaba. No me respondió, le di las galletas y cuando las abrió me las escupió; en ese momento me enojé porque bien se las pude dar a otro; en el siguiente partido me volvió a pedir, pero no sabía si darle porque podía pasar lo mismo, entonces llegó un chico más grande que hablaba inglés y me preguntó por qué no se las daba. Le dije lo que había sucedido y me explicó que en Bangladés hay muchos perros callejeros, así hay niños callejeros también”.