“Mi papá trabajó como 15 años en colchones Jirón, pero yo siempre quise sacarlo de trabajar. El lunes lo llamé y le dije que ya no trabajara más, que ya no se preocupara más. Yo quiero que él se dedique a mi mamá y mi hermana. Ellos se pusieron a llorar y me dijeron que muchas gracias... Al final, ver esa felicidad me motiva aquí y voy a darlo todo para continuar creciendo”, confesó.