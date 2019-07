El reto es enorme porque este es un club con una historia grandísima y eso lo pude ver cuando estuvimos en Estados Unidos. También cuando se dio el nombramiento mucha gente de otros lados del mundo que conozco me contactó y me reconoció que llegaba a un club con mucha historia y eso uno lo palpa en el día a día con el aficionado, con una sed de volver a ganar campeonatos y contagiar a los demás. Eso sí que me ha llamado la atención, porque como se dice una cosa es verla venir y otra es bailar con ella. Eso uno lo ha ido constatando, pero también el rodaje que uno tiene le permite afrontar este reto que es uno de los más desafiantes de mi carrera. Estoy tranquilo y con paz sabiendo que lo que se hace hasta ahora da buenas sensaciones.