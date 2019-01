“Los primeros días me levanté a las 3 a. m. y qué va, no me dormía más, pero es parte de. Lo importante es estar claro y tener consciente del por qué se está aquí, sabiendo que se está para crecer y para mejorar la calidad de vida de tu familia, eso te ayuda mucho a superar los problemas o adversidades que puedas tener fuera de tu país, pero Japón es un país hermoso, me encantaría hacer carrera acá y aprender esta cultura”, finalizó.