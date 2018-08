—Keylor ha tenido un rendimiento extraordinario, ha sido un profesional impecable y sin duda puedo decir que todos los equipos del mundo estarían felices de tenerle. Pero, por una extraña razón que yo no entiendo, el Real Madrid desde que Keylor está se ha dedicado a buscar un portero que sea internacional, que tenga una envergadura que ellos vean que sea mayor. Parece que querían a un arquero que tal vez viniera de una Selección más glamurosa que Costa Rica; y la verdad, eso me ha molestado y no se ha sido justo con él, no se ha valorado como él realmente lo merece.