(Video) ¿Por qué Keylor Navas no está nominado al premio Mejor Portero de FIFA?

Dos delanteros y siete exporteros son los elegidos por FIFA como su jurado de leyendas para seleccionar y entregar el premio al Mejor Portero del Año, de la temporada 2017-2018, galardón para el que Keylor Navas no fue tomado en cuenta.

Luego de que este lunes se anunciaran los nominados para llevarse el The Best al mejor cuidapalos, entre los que están el belga Thibaut Courtois, el francés Hugo Lloris y el danés Kasper Schmeichel, también se dieron a conocer los nombres de los exfutbolistas que se encargan de elegir cada ganador.

No obstante, también se le reconocen los 10 títulos que tiene de liga en Portugal y la Liga de Campeones que ganó con el Porto.

Albotelli y Forlán son los únicos dos exfutbolistas que no son porteros con la responsabilidad de votar por el mejor portero.