Trofeo de Keylor Navas es justo lo que necesitaba el camerino madridista para fortalecer su respaldo al tico

'Con Julen Lopetegui he hablado, en su mente estará lo que va a hacer, pero me quedo con que me dijo que confía en mí, que cuenta conmigo y para mí esas palabras me ayudan a esforzarme”, dijo el cuidapalos