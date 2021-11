Entorno de Gianluigi Donnarumma presiona por su titularidad; Keylor Navas habla en la cancha

Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma en un calentamiento en un encuentro del PSG de la actual temporada. (AFP)

El debate de la portería del PSG está alcanzando niveles de escándalo. La lucha que tienen Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma por el arco del club parisino ya se salió por completo del terreno de juego y ahora invade los micrófonos, sin embargo los golpes están llegando solamente de un lado.

Mientras Keylor Navas ha preferido mantenerse al margen de la polémica y se ha dedicado a mostrar su alto nivel en el terreno de juego del lado de Gianluigi Donnarumma no solo sus buenas actuaciones en cancha han hablado, sino que él mismo y su entorno cercano se han dedicado a meter presión para buscar que el europeo sea el número ‘1′.

Por ejemplo, en los últimos dos días el agente de Donnarumma, Mino Raiola, ha salido dando declaraciones en medios italianos recalcando que hay que tener paciencia, pero que la lucha por ser el estelar del París será ganada tarde o temprano por Gigi.

“No me arrepiento del acuerdo de Donnarumma con el PSG. No hay problema con eso y todo está bajo control”, aseguró.

El día anterior, Raiola había dado un criterio sobre la situación en el que fue mucho más agresivo respecto a su criterio del duelo Navas - Gigi.

“No sé si se ha convertido en un problema. Creo que todo el mundo sabe cómo va a terminar esta historia. Y todo se decidirá en favor de Gianluigi, es necesario un poco de paciencia. Sé que está viviendo una situación que no ha experimentado antes, pero, seguramente se resolverá con diálogo. Hay que tomárselo con calma”, afirmó.

La semana anterior fue el propio guardavallas, Donnarumma, quien dejó en evidencia su incomodidad ante la rotación con el costarricense.

“No interfiere con mi desempeño (alternar la portería). Pero personalmente me molesta porque no es fácil. Como dijiste, siempre fui el titular y a veces duele estar en el banquillo”, dijo.

Así queda claro que del lado del europeo hay una clara presión mediática para conseguir ganar el pulso; por su parte del lado de Navas la actitud reservada ha sido la tónica.

Cuando a Keylor se le preguntó comenzando la temporada por la llegada de Donnarumma, el costarricense solo se limitó a decir:

“Pero es que la gente cree que no he tenido competencia, siempre hay competencia, siempre hay otro portero. Lo único que he pedido es que me dejen competir, yo tengo ganas, estoy trabajando fuerte, yo quiero jugar todos los partidos y voy a luchar por eso. Nunca me han regalado nada, sé lo que me ha servido hasta ahora: la humildad, el trabajo y el esfuerzo. Competir es lo más bonito y eso sacará el 100% de nosotros y las condiciones saldrán a relucir”, enfatizó.

Ya con la rotación en marcha entre Keylor y Donnarumma, en uno de sus viajes a la Selección Nacional, al portero se le preguntó: ¿Cómo toma la rotación con Donnarumma? Y Keylor dijo: ‘¿A ustedes les gusta la polémica verdad?...’ para seguidamente retirarse.

El tico siempre ha tenido un perfil bajo respecto a la polémica, igual fue cuando en el Real Madrid buscó competencia y llegó Thibaut Courtois.

En la presente temporada, Navas es el arquero más ha jugado bajo las órdenes de Mauricio Pochettino y acumula 720 minutos de Liga de Francia y 180 de Champions League, por su parte Gigio tiene 450 de liga gala y 180 de Liga de Campeones.

Pochettino ideó un sistema de rotación en el que sus porteros atajan dos cotejos y luego descansan dos encuentros, por lo que para este fin de semana le tocaría a Keylor Navas, empero el nacional viene de un viaje mucho más largo que Donnarumma por lo que surge la duda si ante el Nantes, el sábado, Pochettino mantendrá al tico.