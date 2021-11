Gigi Donnarumma pierde la paciencia por compartir la portería con Keylor Navas

Una vez más el arquero italiano Gianluigi Donnarumma dejó claro cuál era su posición de compartir la portería con el portero costarricense Keylor Navas.

Gigi, en declaraciones a TNT Sports, no dudó en expresar su descontento con la decisión del técnico argentino Mauricio Pochettino, quien durante la temporada ha estado alternando a ambos guardametas, tanto en el torneo de liga francés como en la Champions League.

El estratega había declarado la semana anterior, que al tener a dos porteros de un “increíble nivel competitivo” su decisión había sido la correcta, aunque es claro que en el futuro las cosas podrían cambiar a favor de uno u otro.

Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas, mantiene su duelo particular por la portería del PSG, luego de la decisión del técnico Mauricio Pochettino. La Nación AFP

Donnarumma, considerado el Mejor Portero y el Mejor Jugador de la pasado Eurocopa, donde Italia se proclamó campeona, llegó al cuadro galo tras su paso por el AC Milan, donde era inamovible, no obstante, en el PSG ha debido esperar algunas veces en el banquillo, algo que no le complace.

“No interfiere con mi desempeño (alternar la portería). Pero personalmente me molesta porque no es fácil. Como dijiste, siempre fui el titular y a veces duele estar en el banquillo”, dijo el ex portero del AC Milán, en declaraciones a los micrófonos de TNT Sports.

Hasta ahora, Donnarumma ha jugado dos partidos en la Champions League y otros cinco de la Ligue 1, lo que significa que solamente ha participado en el 38% del total de los minutos del PSG en todas las competencias. El arquero italiano de 22 años dejó ver que espera un cambio y también aseguró que “seguro que la situación se resolverá”.

Mete presión

En la temporada, Navas contabiliza 11 partidos disputados en los que ha dejado en tres ocasiones el marco en cero y permitido 12 anotaciones, teniendo la mayoría de las apariciones en la Ligue 1.

Por su parte, Donnarumma solo tiene siete duelos con dos ocasiones dejando el cero y permitido siete anotaciones en todas las competiciones.

No es la primera vez que Donnarumma hace una declaración de esta índole. Un mes después de su llegada al Parque de los Príncipes, tras su primera suplencia manifestó su poca tolerancia a la rotación.

“He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar. La competencia es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho”, había dicho a Canal Plus.

El técnico del cuadro parisino, el argentino Mauricio Pochettino, comentó antes del parón por las eliminatorias mundialistas que la decisión de alternar los guardametas era la indicada hasta el momento, por lo que continuaría con ella por tiempo indeterminado.

“Estoy satisfecho. Los dos porteros están respondiendo magníficamente, estamos hablando de dos arqueros de primer nivel, tanto Keylor como Gigi. Es increíble el nivel competitivo que tienen, es el nivel que están mostrando y hasta ahora estoy convencido de que está siendo una buena decisión el compartir la portería”, comentó Pochettino.

“Está claro que en algún momento, puede ser que pase, que tengamos que decantarnos por uno u otro, pero de momento la situación está siendo buena. Hay un gran espíritu competitivo por supuesto. Siempre quieren jugar y el rendimiento está siendo muy bueno”.