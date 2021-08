Keylor Navas: ‘Yo nunca le he dado la espalda a mi país’

Keylor Navas en un calentamiento de un partido de la presente temporada del PSG. (AFP )

Keylor Navas defendió su posición respecto a la Selección Nacional.

El guardameta del PSG dio una entrevista al programa de Radio Columbia, Encuentro Deportivo, en el que explicó su sentimiento ante las opiniones que se han dado por sus ausencias de la Nacional por lesión.

El siguiente texto es parte de dicha entrevista.

La gente está como resentida porque no viene a la Selección. ¿Qué piensa?

Al final yo siempre que he podido he estado en la Selección: para mí la Selección es una prioridad, pero muchas veces no puedo hacer magia y si tengo una lesión no puedo estar ahí.

“Si yo no estoy al 100% va a estar otro que esté al 100. Las personas hablan, hay aficionados y periodistas que por más que yo les explique no van a entender, mucha gente opina sobre temas, pero no puedo quedarle bien a todo el mundo.

“Voy a la Selección por mi familia, por los que realmente se van a alegrar por el ir al Mundial.

”Somos seres humanos y tenemos muchos defectos, yo me quedo con lo bueno, con la gente que apoya, que cree en mí”.

¿Han sido circunstancias entonces?

Han sido circunstancias, hay un dictamen médico, una resonancia que no se puede manipular, la gente que no pueda entender eso pues yo no puedo llevar a un doctor a explicarle a cada uno. Yo soy un ser humano, me lesiono y no puedo controlar eso. La vida es así y hay que continuar.

¿Qué le dice a la gente que afirma que Keylor no viene a representar a nuestra Selección, nuestro orgullo?

Es mi Selección, es mi orgullo, el que me diga que el orgullo no lo he defendido pues se equivoca. No solo en la Selección, sino en los equipos yo he mostrado a Costa Rica a nivel mundial, he intentado de mostrar mi país, los jugadores. Yo nunca le he dado la espalda a mi país.

¿Siente ganas de estar en la Selección todavía?

Yo tengo algo muy claro: el día que no quiera ir a la Selección porque no me motive, tengo que dar un paso al lado para otro que tenga ese sueño.

“Yo quiero ir a otro Mundial, romper la historia de Brasil, eso es bonito, pero también yo creo que como futbolista cualquiera decide qué trabajar, cuándo tomar vacaciones, pues puedo tomar esa decisión. El día que yo quiera retirarme de la Selección lo voy a hacer, pero todavía tengo mucho para dar.

“Yo en la Selección no pido nada, solo lo que le dan a mis compañeros y ya”.

¿Con la dirigencia hay buena relación?

Yo nunca he tenido problemas con nadie, estoy bien con la dirigencia. En la Federación han mejorado cosas poco a poco con las circunstancias que hay en Costa Rica. Yo me llevo bien con todo el mundo, estamos a muerte con el cuerpo técnico nuevo.

¿Cómo vivió lo del juicio en el que Eduardo Li aseguró que usted dijo que perderían partidos?

Fue un momento delicado, difícil para nosotros porque se puso el honor en juego. Eso no se dijo, por eso nosotros tomamos la decisión de poner una demanda, porque si usted lo culpan de algo que no hizo, pues se defiende...

“Nosotros confiamos en la justicia de Costa Rica que la verdad se iba a saber, esto nos deja tranquilos pero a la vez dolidos porque hay mucha gente solo escucha y no se informa. Se dieron muchos ataques en las redes sociales, a mi familia, pero estoy contento y tranquilo y se demostró que no habíamos dicho semejante barbaridad.

“Yo no necesito pelear con nadie, el tiempo dirá lo que va pasando, pero tampoco me voy a quedar de brazos cruzados si alguien dice cosas que no han salido de mi boca”.

¿Qué pensó de todo lo que se generó a nivel de opiniones?

Yo sé que la gente tiene la libertad de expresión, pero deben informarse de las cosas. Tenemos un país muy lindo, pero entre nosotros tratamos de disminuirnos en el trabajo que hacen los costarricenses en diferentes áreas, pero debemos estar unidos.

“Todo el que sea costarricense debería defender más lo que es nuestro país. Algo curioso que he notado es que se le quita valor a lo que hace el costarricense, pero cruce la frontera y hable de los costarricenses que hacen cosas buenas... A todo el mundo se le infla el pecho, pero luego los tiramos por los suelos, eso no debería ser así”.

Le trajeron competencia al PSG. ¿Qué piensa?

Pero es que la gente cree que no he tenido competencia, siempre hay competencia, siempre hay otro portero. Lo único que he pedido es que me dejen competir, yo tengo ganas, estoy trabajando fuerte, yo quiero jugar todos los partidos y voy a luchar para eso. Nunca me han regalado nada, sé lo que me ha servido hasta ahora la humildad, el trabajo y esfuerzo.

“Competir es lo más bonito y eso sacará el 100% de nosotros y las condiciones saldrán a relucir”.

¿Cómo está previo a la convocatoria a la Sele?

Estoy muy bien, con muchas ganas de estar en la Selección. Tener la opción de otro Mundial es muy lindo para todos, todos necesitan que la Selección esté en un Mundial. Esto es algo de todos y no de los futbolistas. Muchas veces nos gustaría jugar como el mejor del mundo pero no se puede, pero hay que sacar el mayor provecho para lograr los resultados.

¿Cómo analiza la eliminatoria?

Es durísima, queremos cumplir un sueño, vamos a pelear.

Un mensaje a la afición tica...

Que nos apoye y nos permita darlo todo siempre y cuando Dios nos dé salud. Ojalá podamos tener cada partido tres puntos para ir al Mundial.

¿Vivirá en Costa Rica Keylor Navas?

De momento queremos seguir viviendo en España cuando se acabe el fútbol, pero no descartamos pasar bastante tiempo en Costa Rica, el país nos jalará y mucho tiempo del año lo pasaremos allá.

¿En qué etapa de su carrera está?

Me siento como cuando tenía 18 años con ganas de comerme el mundo. Tenía ganas de ir a un Mundial, esforzarme, sobresalir, entonces estoy en buen momento. Físicamente me siente súper bien, me siento con más experiencia, sé manejar más las situaciones en todos los aspectos.

¿Viene con compromiso, alegría y sin resintimientos?

Siempre voy a ir con alegría, compromiso, con ganas de ganar. No me gusta perder, quiero ganar siempre y quiero estar en el Mundial. No sabemos qué pasará, pero vamos a esforzarnos.