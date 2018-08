“La comida ha sido difícil, tienen muchas cosas que son tradicionales y obviamente para uno es nuevo. Por ejemplo hay un puré, pero es raro porque es como más duro, yo no supe de qué era, pero me pareció camote. El arroz no lo hacen como nosotros, lo hacen como masudo, no cocinan con condimento, es a pura agua y por ahí sí me ha costado un poco, pero hay que comer”, describió.