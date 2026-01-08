Las lesiones de arranque en Alajuelense incluyen un nombre que pocos esperaban

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Quiénes no estarán disponibles en Liga Deportiva Alajuelense para el inicio del Torneo de Clausura 2026? La lista de lesionados en el campeón nacional no es extensa, pero incorpora un nombre que puede resultar impensado para algunos.

Según comentó el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, en cuanto a jugadores, son tres los hombres que se encuentran en recuperación en este momento.

“Estamos arrancando con algunas lesiones: Rashir Parkins venía arrastrando una dolencia y así cerró el torneo, aguantando dolor (en la rodilla). Se acabó el torneo e inmediatamente pasó a cirugía. Él va a estar fuera unas semanas más, será incluso más de un mes y con él hay que tener paciencia”, apuntó Carlos Vela.

Luego mencionó el caso del guardameta uruguayo Washington Ortega, quien sufrió un desgarro muscular en el aductor (parte interna del muslo) de la pierna izquierda.

A raíz de eso, emergió la figura de Bayron Mora, quien en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, las semifinales del Apertura 2025 y en el partido de vuelta de la final de segunda fase, demostró sus condiciones bajo los tres palos.

“Washington viene acarreando lo de la final y también está ahí en proceso de recuperación; al igual que Anthony Hernández que también cerró el campeonato con una lesión, pero a ellos esperamos tenerlos para el arranque sin problemas”, expresó.

De ellos, Rashir Parkins fue titular en el último clásico entre Alajuelense y Saprissa, partido en el que jugó 45 minutos y que se disputó el 20 de diciembre, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Además, para esa noche, el plan de arranque era que Washington Ortega saldría al campo, después de que hizo un esfuerzo para atajar en el partido de ida de la final, en Tibás. Sin embargo, al calentar no se sintió al 100% y atajó Bayron Mora.

Washington Ortega continúa en recuperación y pronto estará de vuelta. Todo hace indicar que el jueves 15 de enero, Bayron Mora defenderá el arco de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El otro jugador que está en la lista de lesionados es el que puede sorprender a muchos, y a quien ya se mencionó: Anthony Hernández, que ingresó de cambio y marcó el gol definitivo en ese partido, para la victoria de la Liga en el clásico por 3-1 y la sentencia de la serie con un global de 5-3.

En el caso del técnico de la Liga, Óscar Ramírez, el “Macho” guarda el debido reposo en su casa después de que el miércoles se le practicó una hernioplastia umbilical (cirugía de abdomen) en el Hospital Metropolitano de San José.

Desde su hogar, se mantiene al tanto del trabajo que realiza Alajuelense, según lo que planificó con su asistente, Wardy Alfaro, y otros integrantes del cuerpo técnico.

El timonel del campeón nacional estará pronto de vuelta. Incluso, se espera que este mismo fin de semana, o a más tardar el lunes, él retorne al Centro de Alto Rendimiento (CAR), para dirigir las prácticas de los rojinegros.

El plan de Alajuelense

Carlos Vela dijo que en Alajuelense empezaron su preparación con la misma ilusión con la que arrancaron el semestre pasado.

“Muy conscientes del compromiso de estar en un club como la Liga, que implica pelear por cada título que esté en disputa. Los objetivos son los mismos del semestre pasado, buscar ganar cada título. Tenemos por delante el Torneo de Copa, el campeonato nacional y Concacaf.

”La ilusión está intacta, el compromiso, el esfuerzo y la voluntad de competir por ellos y ojalá podamos tener un semestre redondo. Va a ser largo, difícil, complejo, pero con mucha motivación e ilusión de lo que está por delante”, detalló Carlos Vela.

Dijo que la mayoría de equipos se están reforzando lo mejor que pueden para ir en busca del campeonato y que la Liga no es la excepción.

“Estamos con mucho compromiso con la gente, con nosotros mismos, de buscar hacer todo lo que esté en nuestras manos por conseguir los títulos y ojalá pueda ser así”, indicó.

Alajuelense empezará su andar en el Torneo de Clausura 2026 el jueves 15 de enero, a las 8 p. m., contra el Municipal Liberia.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.