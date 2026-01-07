Óscar Ramírez pasó por el quirófano: el otro partido que ganó el ‘Macho’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez necesita un par de días de reposo para volver a la cancha con Liga Deportiva Alajuelense.

Hace unas semanas, Óscar “Macho” Ramírez confesó que cuando se acabara el Torneo de Apertura 2025, se sometería a una cirugía.

Eso lo dio a conocer en el programa Camerino, en el canal de Youtube ElPato&Toño, conducido por Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro.

Los días pasaron y dicho y hecho... Después de que el “Macho” hizo campeón nacional a Liga Deportiva Alajuelense, el técnico rojinegro pasó por el quirófano este miércoles 7 de enero.

El procedimiento fue exitoso y necesitará pocos días de recuperación. Desde su casa estará en contacto con su asistente Wardy Alfaro, quien le contará lo que ocurra este viernes, cuando Alajuelense se foguee contra Sarchí.

“Este miércoles, el director técnico Óscar Ramírez fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Metropolitano de San José, donde se le realizó una hernioplastia umbilical. La cirugía se llevó a cabo con éxito y sin complicaciones”, informó el departamento de comunicación de la Liga.

Si él sigue el descanso indicado en estos días y la recuperación sale al pie de la letra, el fin de semana ya podría vérsele de nuevo en el Centro de Alto Rendimiento, entrenando a la Liga.

Eso implica que el “Macho” no se perderá el arranque de Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026, recordando que el campeón nacional iniciará la defensa de su corona el jueves 15 de enero, a las 8 p. m. contra Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Qué había dicho Óscar Ramírez de la operación?

El “Macho”, que acaba de cumplir 61 años, ya había manifestado en su regreso al banquillo del primer equipo de la Liga que a estas alturas de la vida ya ni siquiera quiere pelear con su esposa.

“Yo les digo a los muchachos ojo, que la vida en la que están ustedes es muy bonita, uno ve cosas, pero llega un momento en el que llegás a los 50 y después de ahí empieza una bajadita jodida y después de los 60 cada vez es más fuerte la bajada”, reflexionó Óscar Ramírez.

Precisamente, su salud fue lo que lo hizo salir de Hojancha, sin sospechar que a la vez, eso marcaría su retorno al fútbol. Y que iría al quirófano en la primera semana de enero de 2026, como él mismo lo contó.

“Aparecí con una gastritis ahí media jodida y el doctor me dijo que tenía que cuidarme, porque tenía mucha incidencia de poder tener cáncer de estómago. Entonces, he estado con esos temas, de control de comidas y de ser constante en las cinco comidas, cosa que no estaba haciendo allá en Hojancha”, relató el entrenador de la Liga en Camerino.

Dijo que eso lo hizo reflexionar y pensar que la salud es el tesoro de cualquier persona y que para poder alargar su vida y continuar al lado de sus seres queridos, hay que cuidarse, porque “si no se cuida uno, las consecuencias vendrán”.

En ese momento, el periodista Antonio Alfaro le consultó si se estaba cuidando y fue cuando Óscar Ramírez detalló que se acercaba una cirugía.

“Tengo una hernia que tengo que operarme y que estoy planeando hacerlo apenas termine este campeonato, para poder reintegrarme al tema físico de gimnasio y poder ser un poco más dinámico, que es una de las cosas que más extraño.

”Antes yo era más constante en temas de cancha y la dinámica de ayudar. Ahora estoy un poco más retraído en esto por esa situación”, comentó antes de la final, en la que Alajuelense se coronó campeón.

