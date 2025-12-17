Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez irá al quirófano tras la final entre Alajuelense y Saprissa

Óscar ‘Macho’ Ramírez reveló cómo está su salud y por qué tendrá que hacerse una cirugía

Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez atendió a los medios de comunicación en la víspera del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez contó que tiene un "problemita" que lo llevará pronto a sala de operaciones. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







