Óscar ‘Macho’ Ramírez irá al quirófano tras la final entre Alajuelense y Saprissa

Óscar Ramírez contó que tiene un "problemita" que lo llevará pronto a sala de operaciones.

Entre confesión y confesión, en una charla sin filtros y en la que hasta el técnico de Liga Deportiva Alajuelense dijo que ahora el negocio de los limones es más rentable que la venta de naranjas, Óscar “Macho” Ramírez también habló de su salud.

Lo hizo en el programa Camerino, en la primera entrevista colgada en el nuevo canal de Youtube de Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro, y todo surgió de manera espontánea.

El “Macho”, que acaba de cumplir 61 años, ya había manifestado en su regreso al banquillo del primer equipo de la Liga que a estas alturas de la vida ya ni siquiera quiere pelear con su esposa.

“Yo les digo a los muchachos ojo, que la vida en la que están ustedes es muy bonita, uno ve cosas, pero llega un momento en el que llegás a los 50 y después de ahí empieza una bajadita jodida y después de los 60 cada vez es más fuerte la bajada”, reflexionó Óscar Ramírez.

Precisamente, su salud fue lo que lo hizo salir de Hojancha, sin sospechar que a la vez, eso marcaría su retorno al fútbol. Y pronto irá al quirófano, como él mismo lo contó.

“Aparecí con una gastritis ahí media jodida y el doctor me dijo que tenía que cuidarme, porque tenía mucha incidencia de poder tener cáncer de estómago. Entonces, he estado con esos temas, de control de comidas y de ser constante en las cinco comidas, cosa que no estaba haciendo allá en Hojancha”, relató el entrenador de la Liga.

Dijo que eso lo hizo reflexionar y pensar que la salud es el tesoro de cualquier persona y que para poder alargar su vida y continuar al lado de sus seres queridos, hay que cuidarse, porque “si no se cuida uno, las consecuencias vendrán”.

En ese momento, el periodista Antonio Alfaro le consultó si se estaba cuidando y fue cuando Óscar Ramírez detalló que tiene un problema que lo hará visitar pronto el quirófano.

“Tengo una hernia que tengo que operarme y que estoy planeando hacerlo apenas termine este campeonato, para poder reintegrarme al tema físico de gimnasio y poder ser un poco más dinámico, que es una de las cosas que más extraño.

”Antes yo era más constante en temas de cancha y la dinámica de ayudar. Ahora estoy un poco más retraído en esto por esa situación”, reveló.

Óscar Ramírez dirigirá esta noche a Alajuelense, en el partido de ida de la final de segunda ronda contra Saprissa, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

