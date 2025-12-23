Rashir Parkins fue operado después de coronarse campeón con Alajuelense

Rashir Parkins arrastraba un problema en la rodilla del que Liga Deportiva Alajuelense no brindó mayores detalles en la recta final del Torneo de Apertura 2025.

Ese fue uno de los motivos por los que no viajó a Liberia, al partido de ida de la semifinal; y por el que tampoco jugó el clásico en Tibás, en la ida de la final de segunda fase.

Rashir Parkins sí actuó como titular en el juego de vuelta, en el partido de la coronación y estuvo en cancha el tiempo que Óscar “Macho” Ramírez y el departamento médico consideraron oportuno.

Para estos juegos, podía actuar, pero a lo interno de la Liga cuentan que también sabían que estaba limitado y que lo mejor era cuidarlo.

El plan era que apenas terminara el torneo, lo operarían; y que pronto estará recuperado y en óptimas condiciones.

Fue el propio futbolista quien publicó dos fotografías en su cuenta de Instagram, con estas palabras: “Gracias a Dios todo salió bien, ahora a recuperarnos de la mano de Dios”.

A las 11:36 a. m., la Liga indicó a través de su oficina de prensa que a Rashir Parkins se le realizó una artroscopia en la rodilla derecha en el Hospital Metropolitano de Lindora.

“La cirugía fue exitosa y sin contratiempos. El tiempo de recuperación se determinará de acuerdo a la evolución”, reseñó Alajuelense.

