¿Cómo está Rashir Parkins luego de ser trasladado al hospital en Honduras?

Rashir Parkins tuvo una doble alegría el jueves: el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y saber que todo estaba bien luego del golpe en la cabeza que sufrió.

Rashir Parkins se llevó un susto cuando sufrió un fuerte golpe en la cabeza, cuando se jugaban los tiempos extra en el partido en el que Liga Deportiva Alajuelense accedió por tercer año consecutivo a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El impacto propició un sétimo cambio para la Liga en ese partido bravo, que se extendió hasta los penales, pero en el que quedó la sensación de que Alajuelense perfectamente lo podía resolver antes, porque el cuadro de Óscar “Macho” Ramírez fue más que el Olimpia en el Estadio “Chelato” Uclés.

Rashir Parkins ya se encuentra en territorio nacional, al igual que sus compañeros, pero la noche del jueves 30 de octubre lo trasladaron a un hospital en Tegucigalpa por un trauma craneoencefálico.

El jugador estaba estable, pero lo llevaron al centro médico para cerciorarse de que todo estuviera bien.

Al mediocampista le practicaron una resonancia para ver cómo estaba el cráneo luego de ese golpe en la cabeza y todo salió bien.

El jugador recibió esa buena noticia al tiempo que sentía la alegría de ver a su querido Alajuelense en una final más de la Copa Centroamericana de Concacaf, en la que se enfrentará contra el Xelajú de Guatemala.

La final ya quedó oficialmente programada. El partido de ida se disputará el miércoles 26 de noviembre a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Mientras que el juego definitivo será una semana después, el miércoles 3 de diciembre, a la misma hora, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

