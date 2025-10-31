¿Por qué Alajuelense hizo siete cambios ante Olimpia?

Los integrantes de Liga Deportiva Alajuelense festejan la clasificación a la Copa Centroamericana de Concacaf, luego de derrotar a Olimpia en penales, en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez sabe sufrir, no depende de nadie y sigue avanzando en la Copa Centroamericana de Concacaf.

En el partido contra Olimpia, el bicampeón de esta competición regional, que va por otra corona, hizo siete cambios.

¿Qué pasó? Los manudos efectuaron las cinco permutas establecidas en tiempo regular: Jeison Lucumí (Campos, 64′), Doryan Rodríguez (Cisneros, 82′), Aarón Salazar (Borges, 82′), Deylan Aguilar (Piñar, 90′) y Alejandro Bran (Pérez, 97′).

Además, hizo otro cambio que se permite por los tiempos extra: Santiago van der Putten (Hernández, 110′).

Pero como Rashir Parkins sufrió un golpe en la cabeza, se permitió el cambio por contusión cerebral. Y por eso ingresó Tristán Demetrius (Parkins, 116′).

De hecho, el mediocampista fue trasladado a un hospital en Honduras, debido al protocolo que se sigue en estos casos.

Alajuelense se entrenará este viernes por la mañana en Honduras y a la 1 p. m. emprenderá su regreso a territorio nacional. Después de una escala en Panamá, la Liga aterrizará en el aeropuerto Juan Santamaría a las 6:30 p. m.

