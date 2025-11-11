Lamine Yamal desconvocado para los partidos de España en medio de polémica por tratamiento médico

El delantero Lamine Yamal jugó con el Barcelona el domingo pasado ante el Celta de Vigo, antes de la polémica con la Selección de España. Aquí, enfrenta a Ilaix Moriba Kourouma.

La estrella de la selección española y del FC Barcelona Lamine Yamal fue desconvocado por España para los partidos decisivos contra Georgia y Turquía, en los que el combinado hispano debe sellar la clasificación directa para el Mundial de 2026.

Debido a las molestias en el pubis que sufre Yamal desde hace unas semanas, “la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, anunció la instancia en un comunicado.

La RFEF también expresó “su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.

“Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”, agregó.

Poco después, la RFEF anunció que el seleccionador Luis de la Fuente “ha convocado al jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos para disputar los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a la Selección Española contra Georgia en Tiflis y contra Turquía en Sevilla”.

No es la primera vez que el Barcelona y la RFEF chocan por Lamine Yamal, quien cayó lesionado en el primer parón de selecciones el pasado mes de setiembre.

Tras ese episodio, el técnico riojano fue acusado por el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, de no cuidar a sus jugadores después de que Yamal se lesionara tras jugar los dos primeros partidos de clasificación frente a Bulgaria y Turquía.

De la Fuente contestó que esperaba “más empatía” de Flick, exseleccionador alemán y la pasada semana defendió la convocatoria de Yamal pese a seguir con molestias.

“Creo que está en perfectas condiciones. Su entrenador dijo que estaba apto para jugar al fútbol, está recuperando su nivel y lo celebramos. Estará aquí el tiempo que consideremos oportuno. Nos jugamos muchísimo y queremos tener a los mejores jugadores con nosotros”, dijo el seleccionador.

La campeona de Europa lidera el grupo E de la clasificación europea con 12 puntos, tres más que Turquía y con la diferencia de goles a favor (ganó 6-0 en la ida), por lo que tiene el pase directo -primera de grupo- muy cerca.