Viva

Los goles de Lamine Yamal ya tienen dedicatoria y así lo dejó ver en el juego entre el Barcelona y el Olimpiacos

El jugador del club culé celebró su anotación con un gesto hacia las gradas, donde lo acompañaba su novia, la artista argentina Nicki Nicole

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
Jornada de la Liga de Campeones de Europa. AFP.
Lamine Yamal concretó gol desde el punto de penal este martes 21 de octubre. (MANAURE QUINTERO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicki NicoleLamine Yamal
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.