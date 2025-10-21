Los goles de Lamine Yamal ya tienen dedicatoria y así lo dejó ver en el juego entre el Barcelona y el Olimpiacos

Nicki Nicole disfruta los primeros meses de su romance con el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal. La relación entre ambos salió a la luz hace dos meses y desde entonces se han mostrado muy unidos.

Durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Olimpiacos, Yamal brilló dentro del campo y compartió un tierno momento con su novia, quien lo observaba desde las gradas del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Tras ejecutar de manera impecable un penal, el joven delantero corrió hacia el córner para celebrar con su gesto habitual de “colgarse la corona” y envió un beso hacia la tribuna, donde las cámaras captaron a la artista argentina.

El gesto romántico no pasó desapercibido. Los medios españoles destacaron la dedicatoria, que marcó la primera aparición pública de la pareja en un contexto deportivo. Nicki aplaudió la actuación del jugador, mientras él celebraba junto a sus compañeros en medio del júbilo de los aficionados.

Posteriormente, Lamine Yamal conversó con Europa Press sobre su regreso a las canchas tras una lesión. Aunque se mostró tímido ante las preguntas sobre su relación amorosa, expresó con una sonrisa: “Estoy bien”, en alusión al buen momento que vive junto a la cantante. El futbolista evitó dar más detalles, pero su gesto en el campo habló por sí solo.

Lamine Yamal publicó en Instagram una foto junto a Nicki Nicole durante el cumpleaños 25 de la cantante. (Instagram/Instagram)

El partido marcó también el debut oficial de la pareja ante las cámaras, luego de tres meses de mantener una relación discreta. Aunque el jugador apareció solo ante la prensa, llegó al estadio acompañado de Nicki Nicole, con quien se le ha visto en varias salidas públicas.

Nicki Nicole vivió anteriormente un breve romance con el cantante mexicano Peso Pluma. Su relación terminó a inicios de 2024, después de la difusión de videos donde se veía al artista con otra mujer en Las Vegas. La ruptura generó gran atención mediática, pues ambos se habían mostrado muy unidos durante los meses que duró su vínculo.

Los rumores sobre el nuevo romance comenzaron en julio, cuando Nicki Nicole asistió a la fiesta de cumpleaños por los 18 años del futbolista español. Las especulaciones aumentaron tras su presencia en el partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia, en el Estadio Johan Cruyff, donde fue recibida por el presidente del club, Joan Laporta.

Poco después, ambos fueron vistos juntos en un hotel de Mónaco, lo que confirmó las sospechas de sus seguidores. Desde entonces, la pareja no se ha ocultado.